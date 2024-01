Sindikalisti nakon sastanaka s Vladom: 'Nitko ne priziva štrajk, ali imamo potencijala i iskustva'

O koeficijentima i nezadovoljstvo sindikatanaša reporterka Dajana Šošić razgovarala je uživo s predsjednikom sindikata "Preporod" Željkom Stipićem i predsjednikom Carinskog sindikata Rinom Štorićem koji su danas bili na sastanku s Vladom oko Uredbe o koeficijentima za rast plaća državnim i javnim službenicima.

Na pitanje jesu li sindikati bliže dogovoru ili ulici, Stipić kaže da su bliže ulici.

"Naime, mi u obrazovanju smo prošli loše. Nije da to nismo očekivali. Učitelji i nastavnici, koji su temelj obrazovanja, oni će i dalje biti potplaćeni u odnosu na radnike u drugim javnim", rekao je Stipić. Na pitanje, koliko su prošli lošije od onog što su sindikati tražili, Stipić je odgovorio: "To moram odmah demantirati jer to naš ministar stalno ponavlja. Dakle, mi smo tu samo informirani. Oni će tek sada vidjeti koji su naši zahtjevi kada odgovorimo na ovo što su oni nama ponudili".

Štorić, kaže da su oni zadovoljni rastom plaća. "Ali nismo zadovoljni opet uspoređujući se s policijom. Smatramo da imamo veću složenost poslova, da Vlada to nije uzela u obzir. Koeficijenti složenosti poslova su veći. Nama u Carini su ukinuli uredbu o zvanjima koja nosi koja nosi određeni postotak povećanja plaće. U policiji je to ostalo. Dakle, oni su neke nepravde riješili. Ali nekakve nove su otvorili."

Na pitanje vjeruju li da će Vlada ipak popustiti s obzirom da je superizborna godina, Stipić je odgovorio: "To će ponajprije ovisiti o snazi argumenata s kojima će sad sindikati izaći pred Vladu."

Potom je nastavio: "Dakle, evidentno je da postoje nepravde prema učiteljima i nastavnicima i unutar sustava, a da ne govorimo o usporedbi s drugim sustavima, drugim javnim službama ili agencijama ili možda nekim ustanovama koje djeluju pod okriljem države."

Na pitanje ispravlja li se ovime nepravda u sustavu koeficijenata, Štorić kaže "ni slučajno".

"Ona se ne ispravlja, dapače, uspoređuje se opet s drugima. Mi uviđamo nove razlike, nove nepravednosti. Čak i kroz sam zakon i kroz uredbu doživjeli smo da se favorizira jedna služba, tako da smo potpuno nezadovoljni. Jer zadnjih desetak godina kroz kolektivne ugovore donošenja zakona u uredbi stalno smo taoci dva policijska sindikata. I jednostavno to je nedopustivo. Očekivali smo da će Vlada nešto napraviti, ali nismo s time zadovoljni", rekao je Štorić.

Stipić ne očekuje da se premijer uključi u priču.

"Premijer zasad stvari drži pod kontrolom, ali to može izmaknuti kontroli. A to će se dogoditi onog trenutka kada uslijede aktivnosti, odnosno akcije. Svakako, školski sindikati imaju potencijala, imaju iskustva i oni sigurno će na ovu ponudu odgovoriti onako kako to zaslužuju", rekao je Stipić i rekao da nitko ne priziva štrajk koji je zadnji alat sindikata.

"Ali Bože moj dragi, ako nema druge...", rekao je Stipić.