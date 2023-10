Sindikalisti upozoravaju: 'Nedostaje tračnica, tucanika, skretnica. Sigurnost pada. Ovo su kritične točke...'

Pruge zarasle u travu zapuštene tračnice zaboravljeni kolosijecima. Ovo je lošiji dio Hrvatskih željeznica za 21. Stoljeće. No, to nije najveći problem. Puno je opasnije to što nedostaje ključnih dijelova za neometan i siguran promet.

"Nama nedostaje strateškog materijala, a tu spadaju tračnice, tucanika, skretnice, snježni pribor... Sigurnost pada i sigurno nije dobra, ona može biti bolja", govori nam Darko Harmicar, glavni sindikalni povjerenik u Pružnim građevinam.

Pa su pismom upozorili ministra i upravu HŽ-a da se nešto mora mijenjati. Od 2600 km pruga, svega je 600-tinjak održavano po pravilima struke. Sve ostalo je vrlo upitno, upozorava sindikat. Zbog lošeg stanja infrastrukture mora se smanjivati brzina vlakova, pa je u voznom redu redovito jedino kašnjenje.

"Kritične točke su nam Sunja, Hrvatska, Dubica, Hrvatska, Dubica, Novska, zatim Garčin, Andrijevci, Andrijevci, Andrijevci, Strizivojna, Karlovac, Ozalj, Generalski Stol, Gornje Dubrave. To su kritične točke gdje su već ugovoreni radovi. Međutim, od materijala sve se stoji", nastavlja Haricar.

No, nisu problem samo stare pruge ni izgradnja novih, koje se financiraju europskim novcem ,ne ide po planu. Od 22 velika projekta većina kasni. Austrijski Strabag prijeti raskidom ugovora na najvećem infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj izgradnji pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac. Neslužbeno, željeznice nisu ishodile građevinsku dozvolu. Puno je bilo pitanja za HŽ, ali nitko pred kamere ne želi. U pisanom odgovoru rekli su nam da pregovori sa Strabagom i dalje traju. A što se tiče nabave materijala kažu.

"Svi ugovori za nabavu strateškog materijala sklopljeni su na vrijeme, ali dobavljači materijal ne isporučuju ugovorenom dinamikom", odgovor je HŽ-a.

U Ministarstvu također pred kamere ne žele, ali kažu da je problem nastao zbog "izazova na građevinskom tržištu". No, ministar Butković prošli je petak najavio ulaganje od 900 milijuna eura u obnovu pruga.

"Značajna sredstva ulažemo u željezničke projekte za koje znamo da su budućnost. Kada govorimo o održivom i zelenim prometu", izjavio je tada Butković.

Sva ta modernizacija i kako ministar kaže renesansa Hrvatskih željeznica je pohvalna i potrebna. Ali prije vlakova budućnosti trebalo bi urediti sigurnu vožnju u sadašnjosti.