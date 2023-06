Policija još nije pronašla počinitelje, odnosno tko stoji iza paleža automobila pravosudnog policajca u Karlovcu.

Ali su izuzeli dokaze, odnosno snimke nadzorne kamere, a prikupili su i iskaze susjeda te samog pravosudnog policajca kojemu je automobil zapaljen.

Policija je izvijestila da je visina materijalne štete 10.000 eura, a naša reporterka Ana Mlinarić uživo je o svemu u RTL-u Danas razgovarala s dopredsjednikom pravosudnih policajaca Jelenkom Krešom.

On kaže da se sindikat čuo s kolegom kojemu je vozilo zapaljeno.

"Obistinilo se ono što godinama govorimo, da se pravosudni policajci susreću s prijetnjama. Kolega je izrazio veliku sumnju da se ovdje radi o paležu zbog njegova obavljanja posla, nekome se očito zamjerio. Mi iz sindikata uporno upozoravamo da je naš posao stresan, da smo svakodnevno izloženi prijetnjama, a sad se nažalost to i obistinilo", rekao je Jelenko Krešo.

Potvrđuje da je bilo i ranije ovakvih paljenja automobila i to dva puta.

"U slučaju Tebra imamo transkripte prisluškivanja pa su vidjeli da su vozilo zapalili pravosudnom policajcu zato što nije dozvolio određenoj osobi posjetu", rekao je sindikalni čelnik.

Nastavlja, sindikat traži da se ovaj slučaj istraži i da se počinitelj adekvatno kazni: "I to zato što ovo unosi nemir u pravosudne policajce. Ako je ovo da bi poslali poruku, onda policajac sutra treba doći na posao s primisli 'jesam li se i kome zamjerio i hoće li sutra netko meni zapaliti automobil'."

Dodaje da je ovaj slučaj uznemirio pravosudne policajce.

"Policajci svakodnevno primaju prijetnje. Pitanje je, hoće li ona biti ostvarena ili ne. Ako institucija naprave svoj posao, otkriju počinitelja i kazne ga, onda šalju poruku da nije baš isplativo igrati se i prijetiti službenim osobama."

Na pitanje imaju li informacije da iza paleži stoji određena osoba, odgovara da nemaju.

"To je sumnja kolege koji je prijavio izričitu prijetnju da će mu se zapaliti automobil, na policiji je da utvrdi je li to ta osoba".

S obzirom na to da se nakon prijave prijetnje ništa nije dogodilo iz resornog ministarstva navode da je policajac sam trebao prijetnje prijaviti policiji.

"To je smiješno. Zašto smo službene osobe? Zamislite da dobijete prijetnju u zatvoru, konkretno u Karlovcu, i vi bi trebali izaći i otići to prijaviti u PU Karlovac? Nije on civil, dobio je prijetnju na radnom mjestu. Ako je kolega prijavio prijetnju upravitelju i napisao prijavu, tko je taj koji je rekao da prijava ne ide dalje? Tko se taj usudi reći da to nije bilo ozbiljna prijetnja, treba je proslijediti u Državno odvjetništvo koje onda treba odlučiti je li prijetnja (ozbiljna ili ne op.a)", rekao je Jelenko Krešo.