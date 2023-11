Slaven u školi radi 11 godina i toliko dugo ocjenjuje učenike. A sada bi ocjenu mogao dobiti on i to od svog ravnatelja.

"Tako nešto bi vrlo loše utjecalo na zaposlenike jer bi stalno bili pod stresom hoće li zadovoljiti potrebe svog poslodavca, u ovom slučaju ravnatelja. Želimo da nas ocjenjuje struka, a ovom uredbom bi se zapravo demotiviralo buduće učitelje da se zaposle u školama", rekao je Slaven Jurić, učitelj likovne kulture u OŠ Kustošija u Zagrebu.

Naročito jer bi ocjenu "izvrstan" moglo dobiti njih tek 5 posto. I tako ostvariti dodatak na plaću.

"To je više odredba kojom se pogoduje podobnima i onima koji bi mogli zapravo više biti priklonjeni samoj upravi - ravnateljima, a manje onih koji predstavljaju najbitnije u školi, a to je odgovornost", smatra.

Ne samo javne, nadređeni bi ocjenjivali i državne službenike, ali prema kojim kriterijima - nitko ne zna. Sindikati se pitaju što ako najbolju ocjenu zasluži više od 5 posto radnika?

"Naprosto to dovodi do te zone da se poslodavac, odnosno neposredno nadređeni koji donosi takvu odluku mora odlučiti tko je taj - je li to baš onaj koji je bliži poslodavcu pa je bliži vatri i tako će se ugrijati dok drugi neće imati tu priliku ostvariti bez obzira na njihovu uspješnost u radu", ističe Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Sporno im je i što bi oni s ocjenom "ne zadovoljava" dobili momentalni otkaz, kao i da se zakon donosi bez uvida u koeficijente radnih mjesta. Pokrenuli su peticiju.

"Žao mi je što se ovom zakonu nije pristupilo stručnije i žao mi je što sigurno neće dati svoj učinak, a to je da naša javna uprava, da naše državne službe, javne službe - neće biti bolje", kaže Viktor Gotovac, potpredsjednik sindikata.

"Svim radnicima koji rade u javnim i državnim službama omogućit ćemo s današnjim danom potpisivanje internetske peticije", dodaje Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod.

Od Ministarstva traže da ih uključi u izradu uredbe, a oni odgovaraju.

"Mislim da je zakon dobar, izbalansiran, u više manje usuglašen s većinom sindikata odnosno sindikalnih središnjica, naravno da ćemo i dalje razgovarati kao što i stalno razgovaramo", kaže Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nezadovoljni službenici peticiju će moći potpisati do 14. prosinca, jer već dan poslije o Zakonu o plaćama - glasat će se u Saboru.