Jedna ili dvije zaključene jedinice nakon nastave znače dopunski rad za učenike. Takva produžna nastava traje najmanje 10, a najviše 25 sati. Ako ne zasluže prolaznu ocjenu, učenike čeka popravni ispit na kraju ljeta.

"Mi smo u vrijeme kad se to događa ionako u školi, naš godišnji ne počinje, to nam nije dodatno opterećenje. Problem je što to ne pokazuje efekt. Teško je moguće da savladaju minimalnih 50% gradiva za tu pozitivnu ocjenu u tako kratkom roku", rekao je Josip Jukić, nastavnik geografije u VII. gimnaziji u Zagrebu.

Dopunski rad uveden je prije 9 godina. Sindikati traže da se ukine, a umjesto toga, od iduće školske godine ponovno uvede ljetni popravni rok.

"Očekivalo se da će to biti pomoć učenicima, da će nakon toga savladati sve ishode učenja. To se nije dogodilo, poslala im se kriva poruka da se može 10 mjeseci ne raditi ništa, a onda u 10 sati, odnosno u dva sata po danu sve naučiti. Svi koji rade u školi znaju da je to nemoguće", rekla je Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Prošle školske godine produžnu nastavnu, odnosno dopunski rad pohađalo je više od 20 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Od toga njih 3581- an nije dobio prolaznu ocjenu pa ih je čekao popravni ispit. Gotovo jedak broj učenika taj ispit nije položio pa sada ponavljaju razred.

"Dopunski rad zapravo sliči na teatar apsurda jer mi zapravo tijekom cijele godine imamo dopunsku nastavu koju učenici u suradnji s roditeljima ne žele pohađati jer ona nije obvezna. Tako ne rade ništa cijele godine i onda se nadamo da će sve savladati u tih 10 sati", rekao je Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa u Bregani.

Bolje rješenje, smatraju sindikati, bilo bi da dopunska nastave tijekom cijele godine za one učenike kojima je potrebna bude i obvezna.

"Učenik kojeg nastavnik pozove na dopunsku nastavu ne mora na nju doći i taj izostanak mu neće biti evidentiran. Ideja je da se ta dopunska nastava koja postoji tijekom cijele godine uvede kao obvezna", rekla je Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Ministar Fuchs poručuje - dopunski rad neće se ukinuti.

"Taj dio se ne mijenja. U ovoj školskoj godini se ništa ne bi ni moglo mijenjati, a drugo produžna nastava otpada kad sve škole prijeđu na cjelodnevnu školu“, rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.

Pa će tako ukidanje dopunskog rada zasad ostati samo zahtjev nastavnika.