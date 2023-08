Sinjski se alkari ne boje kiše: 'Bolje malo da padne, bit će nam lakše. I nama i konjima'

Velika količina kiše natopila je alkarsko trkalište u Sinju i pretvorila ga u blato. Nakon jučerašnje Bare, danas je na redu Čoja, no pred alkarima i njihovim momcima i novi izazov.

"Da ne bi ugrozili kako gledatelje, tako i samoga konja i jahača, da ne dođe do probijanja do samoga asfalta, mi ćemo vidit' šta možemo učinit' da to saniramo, da se to učini u najkraćem vrimenu, da to danas u 17 i 30, bude spremno", kaže alajčauš Ivica Filipović Grčić.

Loši vremenski uvjeti ispraznili su i ulice Sinja, ali su zato napunili prostore muzeja Sinjske alke.

"Sve mi je lipo. Ne znam šta bi rekla. Ja sam ovdje rođena, ali živim vani i dovela sam svog partnera samo da ovo vidi. Sretni smo što smo tu", kroz smijeh govori Anita Runje iz Australije.

"Alka se prekrasno uklopila u naš posjet. Znate da u Australiji živi veliki broj Hrvata, ali sam uvjeren da veliki broj Australaca ne zna što je Alka, ističe Australac Paul Dauson.

"Ni ova kiša nas nije zaustavila. Jedva čekamo sutra sve to još vidjeti uživo. Danas smo u muzeju i postava je fenomenalna. Svima mogu reći da obavezno da dođu da pogledaju, stvarno se ima što za vidjeti", objašnjava Martina Perić iz Zagreba.

Muzej je otvoren prije osam godina kao potpora samoj manifestaciji Sinjske alke koja traje samo jedan dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad ne dođete taj dan u Sinj, propustili ste za iduću godinu dana, a muzej radi cijelu godinu, tako da svi posjetitelji mogu doći u Sinj i vidjeti to što Sinjska alka nudi i pruža. Dakle, tu bogatu povijest, tradiciju, bogate odore i sve ostalo", ističe voditelj Muzeja sinjske Alke, Boris Filipović Grčić.

Sutra je, dakle, najvažniji dan. Oči alkara uperene su prema nebu, a njihovo najčitanije štivo ovih dana su vremenske prognoze.

"Kad naleti prvi pljusak, mali, to neće biti ništa pola sata vrimena, ali što je malo pala temperatura, to nam godi da nismo onako obučeni na velikoj fibri od četrdeset stupnjeva. Bolje malo da padne, bit će nam lakše. I nama i konjima", ističe alajčauš Ivica.

Ako kiše ne bude, Grad i ove godine priprema veliku feštu nakon što doznamo slavodobitnika 308. Sinjske alke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sutra je uvečer odmah i koncert Vanne i Tihe Orlića u čast pobjede slavodobitnika, vatromet i glazba na trgovima i ulicama grada Sinja jer grad Sinj je u koroni to organizirao kada smo bili slobodan grad od tih suludih mjera, tako da će to biti i dalje. Zato svi u slobodan grad Sinj", objašnjava gradonačelnik Sinja, Miro Bulj.

Vremenske nepogode i u prošlosti su odgađale Alku. Posljednji put 1976. godine kada je Alka odgođena za sedam dana, no svi se nadaju kako to toga ipak neće doći.

POGLEDAJTE VIDEO: Sinjski alkari na austrijskoj turneji: 'Transportirali smo 22 konja iz Sinja, bio je to izuzetno zahtjevan projekt'