Situacija izmiče kontroli, cijena svinjetine uz bok teletini: 'Mjerit će se i zlatom jer je neće biti!'

Što je manje svinja, cijena svinjetine raste. Bili smo u mesnici gdje je cijena prasetine doslovno uz bok teletini.

Jelu Vrhovac, koja u mesnici radi više od 30 godina, više ništa ne može iznenaditi pa ni cijena prasetine: "Prije nekih 22 godine živa prasetina biča je 18 kuna kilogram, otprilike isto kao janjetina."

Kilogram svježeg odojka u trgovini bi još malo i mogao dostići i cijenu kilograma teletine.

Proizvođači svinja kažu da je situacija izvan kontrole što pokazuje cijena svinjske polovice na burzi.

Predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja Krešimir Kuterovac objašnjava kakvo je stanje: "Europa je projicirala cijenu svinjetine na 1,60-1,70 po kilogramu za 10 budućih godina. To je bilo prije dvije godine. Danas? Cijena je 2,50 eura. To govori koliko je to izmaklo kontroli."

Zbog ekoloških i ekonomskih razloga, Europa je smanjila proizvodnju svinjetine što se odmah osjetilo i u Hrvatskoj koja proizvodi samo pola svojih potreba.

Igor Mikulić viši je stručni suradnik Odsjeka za poljoprivredu HGK županijske komore u Osijeku te kaže: "Broj krmača je najbolji pokazatelj svinjogojske proizvodnje u nekoj zemlji, a u Hrvatskoj imamo prilično porazne rezultate."

Tako smo 2010. imali 136 tisuća krmača, a do kraja 2022. godine njihov broj je pao na 70 tisuća.

Poljoprivrednik Stanko Zdravčević dodatno otkriva koliko je sve tužno: "U svim selima u Slavoniji nikad nije bilo pojmljivo u povijesti da ne možete naći prase."

Geopolitička događanja, rast cijena energenata, ali i stočne hrane, utjecali su na tržište smanjenjem broja svinja i povećanjem njihove cijene.

Igor Mikulić dodaje: "Teško je za očekivati da može cijena svinjskog mesa biti niža."

Poljoprivrednici najavljuju da će kilogram prasetine biti još skuplji. Poljoprivrednik Stanko Zdravčević dodaje: "Još malo će se on mjeriti s kilogramom zlata i sa zlatom plaćati jer ga jednostavno nećete moći naći."

Proizvođači svinja rješenje vide u poticanju domaće proizvodnje. Kuterovac kaže koje je rješenje: "Da proizvedemo barem 2 milijuna svinja i da možemo osigurati našim građanima hranu."

A dok cijene svinjetine rastu stiže i još jedna loša vijest - potvrđena su 4 nova slučaja afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Općini Drenovci.