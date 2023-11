U unutrašnjosti poledica i mraz koji su stigli i do obale, a u dalmatinskom zaleđu pao je i prvi snijeg ove jeseni. Uz sudare probleme su stvarali kamioni-tegljači koji su zapeli na skliskim uzbrdicama. Promet se otežano i sa zastojima odvijao na staroj Kliškoj cesti i državnoj prometnici od Klisa prema Muću i Drnišu. Policija i dežurne službe upozoravaju: 'Zimska oprema je obvezna' jer su na cesti zimski uvjeti. Tijekom noći u dijelovima Dalmatinske zagore temperatura je padala i do minus 7 stupnjeva, pa je, uz snijeg, glavni izvor problema bila poledica.

Damira Gregoret uživo je razgovara sa Zvjezdanom Horvat iz Hrvatskog autokluba.

"Trenutačna situacija je povoljna. Prijepodne je došlo do pljuska snijega i sama situacija trajala je kratko, ali nažalost dovoljno dugo za poteškoće i smetnje u prometu. Pljuskovi snijega i ledena kiša u Dalmatinskoj zagori pali su na cestama gdje zimska oprema nije obvezna od 15. studenog do 15. travnja. Te se ceste ne ubrajaju u zimske dionice cesta pa možemo reći da ih je situacija iznenadila. Zimski uvjeti proglašavaju se kada na cestama ima leda ili 4-5 cm snijega, a to je ovdje bio slučaj stoga je sva odgovornost ovog puta bila na vozačima. Svakako treba podsjetiti da će slična situacija biti i sutra i vozači se jednostavno moraju prilagoditi. Svakako treba računati i na poledicu uz pad temperature, ali i pojavu magle. Problema će biti i u priobalju zbog jačanja vjetra pa se očekuju smetnje i u cestovnom i u pomorskom prometu

Što možete savjetovati vozačima?

"Htjeli bismo apelirati da prije polaska na put svakako provjere situaciju. Na mrežnim stranicama i mobilnoj aplikaciji HAK-a mogu pronaći aktualne informacije i to je najvažnije da se vrijeme isplanira kada ćete na put. Ako je moguće, kada su najavljene ovakve vremenske prilike, put je dobro i odgoditi. Dakako i putem pratiti što se događa. Situacija se može promijeniti i u roku od nekoliko minuta"