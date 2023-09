Dok ministrica poljoprivrede Marija Vučković poručuje da ne misli otići, svinjogojci i dalje ne odustaju od njezine smjene zbog širenja zaraze te aljkave eutanazije i poteza institucija.

Slavonski stočari između ostaloga traže odgovore. Žale seda već neko vrijeme pokušavaju doći do nadležnih institucija, ali povratnih informacija nema.

Odgovore na barem neka njihova pitanja dao je predsjednik Veterinarske komore, Ivan Zemljak s kojim je u Kašini razgovarala RTL-ova reporterka Kristina Čirjak.

Odvija li se eutanazija po pravilima struke?

Odvija se i to na dva načina. Jedan je eutanazija na dvorištima vlasnika od timova veterinara, tehničara i nadležnog veterinarskog inspektora. Drugi način je da se svinje eutanaziraju u ovlaštenim klaonicama koje je odabralo Ministarstvo poljoprivrede.

Tvrdite da nema propusta, čuli smo ovih dana da je jedan svinjogojac sam dobio pištolj da ubije svinju?

To nije istina, svinjogojac je sam odlučio pomoći timovima u eutanaziji svinja. Nakon toga se priča promijenila, ali nitko ne daje svinjogojcima da sami obavljaju mjere na dvorištima.

Što je s dezinfekcijom, ima li tamo propusta?

Dezinfekcija se provodi u skladu s pravilima. Ona se provodi cijelo vrijeme od strane ovlaštenih organizacija za vrijeme eutanazije, dezinficiraju se eutanazirane životinje i prostori, a nakon što su životinje odvezene, napravi se završna dezinfekcija svih prostora i štala.

Svinje su tamo ležale satima, koliko je to opasno i zarazno?

Afrička kuga je izuzetno opasna, no ako se provode te biosigurnosne mjere, dezinfekcija i pazi se na to mjesto, ne postoji mogućnost da se ona raznese u okoliš. Jako je opasna jer se može prenijeti putem kukaca, dodira, ljudi pa apeliramo na ljude da smanje kretanje između dvorišta i što više paze na biosigurnost u svojim uzgojima svinja.

Ima li dovoljno veterinara za ovakvu situaciju?

Nažalost nema, već duže vrijeme govorimo da nema ovlaštenih veterinara na svim mjestima u Hrvatskoj. Zato su sad oformljeni veterinarski timovi iz cijele Hrvatske, dolaze iz Dalmacije, Imotskog, Sinja, Zadra, iz Međimurja, Istre, da pomognu kolegama u Vukovarsko-srijemskoj županiji suzbijati ovu opasnu zaraznu bolest.

Što tražite i što predlažete?

Prvo da se apelira da se veterinarima pomognu tako da vlasnici budu kooperativni, ali i da država osigura što više pomoći u izvlačenju tih svinja kako oni sami to ne bi morali vratiti. Drugo, na vlasnike apeliram da paze na svoje uzgoje i da ne kontaktiraju i ne odlaze u druga dvorišta gdje bi mogli prenijeti zarazu.

Čija pomoć vam je potrebna?

Pomoć civilne zaštite, vojske, bilo koga tko bi mogao u tim timovima uz veterinare mogao izvlačiti svinje do kamiona.

Ovogodišnju svinjokolju nemamo?

Naredbom je zabranjena i ove godine se neće provoditi.