Slanutak, cikla, mahune. To se sada jede u školama. Ravnatelj škole: 'Bacamo više hrane nego prije'

U zagrebačkoj Osnovnoj školi Petra Preradovića od početka školske godine postupno su krenuli s uvođenjem zdravijih jelovnika. Više o novoj ponudi je objasnio ravnatelj Denis Žvorc.

Koje nove namirnice koje nove obroke ste uveli i kako su ih učenici prihvatili?

"Pa, krenuli su, kao što ste rekli, novi jelovnici koje uvodi Grad Zagreb. Nove namirnice koje uvodimo su kao slanutak, odnosno namaz od humusa, namaz od cikle, orašasti plodovi i više mahunarki. To su neki noviteti koje sada uvodimo."

Kako su učenici prihvatili nove namirnice, nova jela na svojim jelovnicima?

"Pa više manje su dobro prihvatili. To su već jela koja smo i do sada radili. Najviše problema imamo s tim namazima kao što je namaz od cikle, namaz od slanutka, pa čak i tuna namaz. Kada radimo domaću paštetu od tune, baš to nekako im ne ide."

Kada je riječ o tome što njima ne ide, da li se povećala možda količina hrane koju bacate?

"Pa je, dakle, to je ono s čime sada imamo malo problema, a to je da imamo više otpada nego prije, jer učenici još nisu stekli naviku prema novim namirnicama, pa se onda trenutno i malo više baca."

Kako mijenjati te prehrambene navike kod učenika?

"Pa prvenstveno edukacijom. Dakle, provesti edukaciju učenicima. Evo, na primjer, kada imamo namaz od slanutka, mi imamo u planu s njima provesti i projektni dan da istražimo što je to slanutak, za što se sve koristi, pa da onda oni sami malo rade s njim, da sami naprave te namaz od slanutka. I onda bi trebalo to malo bolje krenuti."

Može li škola to sve sama? Treba li nešto i kod kuće?

"Pa treba i kod kuće. Ne može škola baš sve sama, treba provesti edukaciju i roditelja, a i roditelji trebaju biti ti koji će potaknuti svoju djecu na ove zdravije namirnice."