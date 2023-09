Djevojčica (2) prošli je tjedan gurala plastični stolac u dječjoj igraonici KBC-a Zagreb. Iz sobe za odmor izišao je dječji kirurg i rekao da ga majka uzme jer se s njim ne može igrati. Ona mu je, kaže, odgovorila, da ne može na silu. Stolac djevojčici služi i kao oslonac jer je slijepa na jedno oko.

"Veli sad ću vam ja pokazati kako se djetetu stolica oduzme! Ja sam bila u šoku. Došao je on do nje, ona kako je držala stolicu on je njoj istrgao stolicu iz ruke i ona je izgubila ravnotežu i pala. Zadnjim dijelom glave lupila je u veliku drvenu stolicu s metalnim nogama", priča nam majka ozlijeđene djevojčice.

Poslijepodne je djevojčica povraćala. U otpusnom pismu stoji da je dijete samo palo pri igranju i zadobilo udarac.

"Sve se desilo ispred kamera. Bila su dva roditelja koja su čekala dijete da ide na operaciju. Jednostavno sam još uvijek u šoku da se to može dogoditi u bolnici na odjelu koji je proglašen prijateljem djece. Je li mu smetao taj zvuk, dijete, što se gura ta stolica. Jednostavno ja ne znam što je tu njemu smetalo.", pita se majka.

Slučaj će, kaže, prijaviti i policiji. Iz KBC-a Zagreb su odgovorili da će provjeriti navode i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

"Ja hoću stati i izaći s tim u javnost da se zaštite druga djeca, drugi roditelji da ne proživljavaju ovu agoniju koju proživljavaju ovu agoniju koju proživljavam ja trenutno i suprug s našim djetetom", kaže nam majka te dodaje da ovo nije prvi put

"Dogodilo se to jednom kad je iz sobe izašla starija sestra s odjela kirurgije dok se dijete igralo s kockicama. rekla mi je: Mama molim vas da djetetu da maknete tu igračku. Mene taj zvuk iritira. Dajte joj knjigu da čita. Kako da ja djetetu dam knjigu da dijete čita i igra se s knjigom. Dijete koje ne vidi", ostala je u šoku mama.

Sve je osudila Udruga za promicanje prava pacijenata.

"Vjerujem da je prenošenje osobnih problema i frustracije na nedužne, posebno na one koji su najosjetljivijima to su djeca – potpuno neprihvatljivo. Zdravstveni radnici su prije svega profesionalci i njihova je odgovornost da se posvete pacijentima" kaže nam Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata

Majka je dopis poslala brojnim institucijama, pa i Hrvatskoj udruzi bolničkih liječnika.

"Malo sam šokirana osobno, a i mi u HUBOL-u smo zaprepašteni ako je ovo točan događaj. Postoji jedna ljudska i moralna odgovornost za ovakav vid ponašanja. Mi u HUBOL-u ističemo da je potrebno održati dozu profesionalnosti, ljubaznosti na radnom mjestu.", kaže Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika

Na to isto mjesto majka će morati sa svojom kćeri ponovno na preglede i kontrole.

" Straši me sama pomisao na to da ja moram s djetetom ponovno kročiti u tu bolnicu i na taj odjel jer nas nemaju gdje drugdje smjestiti. Ja sam jednostavno u strahu i za sebe i za svoje dijete. Od bolnice kao bolnice očekujem ispriku", kaže majka.

Sa slučajem je upoznata i pravobraniteljica za djecu i tražit će očitovanje svih nadležnih.