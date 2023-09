Nevjerojatna priča stigla nam je iz pravosudnog sustava.

Zatvorenik koji služi 16 godina zatvora zbog ubojstva Ive Pukanića, jutros je dobio presudu Europskog suda za ljudska prava! I to zbog - vjerovali ili ne - jer se ozlijedio dok ga je pravosudna policija vraćala sa suda u Remetinec.

Nakon što je dobio 20.000 eura jer ga je policija pretukla, Amir Mafalani opet je dobio odštetu. Ovaj put jer su ga, kako kaže odvjetnica, pravosudni policajci vozili kao da je krumpir. Njegova odvjetnica Lidija Horvat za RTL Danas poručila je kako se prilikom prijevoza, uslijed kočenja policijskog vozila, koje je udarilo u drugo policijsko vozilo, naprosto prevrnuo i zadobio ozljede glave pri čemu se prevrtao po samom vozilu. U Sindikatu pravosudne policije tome se čude. Tvrde, samo u Remetincu bude 30-ak odvođenja na dan, ozljeđivanja nisu česta.



"Nisu baš pravosudni policajci Ayrton Senna da voze tristo na sat. Vodite svaki dan marice po cesti, moraju poštivati procese. Pa gore se voze u ZET-ovom autobusu jer im ljudi iskaču, čovjek mora zakočiti, a kad zakoči čovjek ide gore nego kod nas u marici", kazao nam je Jelenko Krešo, glasnogovornik Sindikata pravosudne policije.

Krešo dodaje i kako se na zatvorenike uvijek pazi. Tvrdi: "Mislim to kao krumpiri... Po tome bi svaki put kad ih dovodimo sucu morali od našeg transporta imati jedno dvije čvoruge, tri masnice jer ih vozimo ko krumpire".



Kako izgleda prijevoz zatvorenika, pitali smo Ministarstvo pravosuđa. Dopustili su snimanje jednog takvog vozila. Uskoro stiže 10 novih. U njima se zatvorenici voze od zatvora do suda, bolnice ali i obrnuto. U tom prostoru su vezani lisicama na rukama i nogama, a što se događa unutar pravosudne marice nadgleda se pomoću posebnog prozora kroz koji gleda pravosusni policajac.



Gotovo svako vozilo, poručuju u ministarstvu, ima klimu, ventilaciju i svjetlo. Ali i sigurnosno staklo koje osim promatranja, služi da se u slučaju nezgode zatvorenici mogu izvući kroz prozor. Uz to, tu je i grijanje.



Za odvjetnicu Horvat to je nedovoljno. Zbog nagnječenja glave i sljepoočnice, Mafalani je prvo u Hrvatskoj dobio 1200 kuna odštete, ali i 800 kuna da podmiri sudske troškove. Pa su se žalili Europskom sudu koji mu je danas dosudio još gotovo 6 tisuća eura odštete.

Lidija Horvat poručila je: "To bi se sada trebalo ispraviti i smatram da je vrlo važna poruka domaćim sudovima ida ovo nije presuda samo za podnositelja Mafalanija, nego za sve druge građane u parničnom postupku i svakako kao generalna mjera koja se treba postići presudom".

Hoće li se uskoro zatvorenici u maricama doista vezati sigurnosnim pojasevima, još se ne zna. Upravo ta primjedba trenutačno je jedna od najčešćih i prema pučkoj pravobraniteljici.