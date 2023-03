Snimio i objavio kako rasistički vrijeđa dostavljača, sada ga traži policija. 'Nije mu prvi put'

Rasistički ispad u Zagrebu. Muškarac je uzvikujući nacističke parole vrijeđao dostavljača stranog porijekla. Cijeli je incident sam snimio i objavio na društvenim mrežama. Nakon prijave građana, policija za napadačem traga, a mi istražujemo koliko je prijavljenih rasističkih napada u Hrvatskoj.

Jasno se vidi lice čovjeka koji je sam sebe snimao dok je verbalno napadao ljude na ulici u Zagrebu, a netko je to na kraju objavio na društvenim mrežama.

Dostavljač je bio pristojan, s osmjehom pa ovaj susret nije eskalirao fizičkim nasiljem, međutim pitanje je koliko se sličnih situacija dogodi, a nitko ih ne prijavi i zlostavljač samo nastavi dalje.

"Prva ljudska reakcija je da se to treba prijaviti. To je poziv na nasilje, to je rasizam", govori nam Jure Zubčić, gradski vijećnik SDP Zadar koji je među prvima dobio snimku anonimno te je prijavio policiji. Prvo zadarskoj, pa je ona proslijedila na PU Zagrebačku i oni u ovom trenutku tragaju za objavljenim nasilnikom.

"Mislim da je važno da ovakve pojave uvijek prijavimo, a ne da kažemo ma to je negdje tamo. Ne ako ih ne prijavimo one će se događati sve češće i češće", dodaje.

Dostavljač Nader Wahech je iz Sirije stigao u Zagreb prije 8 godina. Priča savršeni hrvatski pa je svejedno zbog imena na društvenim mrežama dobivao poruke sadržaja - vrati se odakle si došao. Ovaj ga je video šokirao, ali kaže u grupi dostavljača - ovaj je čovjek poznat.

"On uvijek kao vrijeđa ljude na cesti, strance naravno", kaže, a upitan prepoznaju li ga stranci, odgovara: "A vjerojatno netko ga prepoznaje da, kažu da to nije prva snimka nego ovo je druga snimka tako da on je već poznat po tome".

S druge strane statistika MUP-a ukazuje na to da je sličnih pojava u prošloj godini bilo 60 posto manje nego godinu prije. Pitanje je što će pokazati ova godina jer je stranaca u ovom trenutku u toj dostavljačkoj službi 60 posto.

"Kad smo gledali tog gospodina koji je vrijeđao našeg kolegu on ga vrijeđa ono zbog dolaska iz druge države. A drugo zbog boje kože što je onako baš izgledalo dno dna ponašanje od čovjeka", ističe Wahech.

Policija je sve te slučajeve do sad razriješila, a maksimalna je kazna 3 godine zatvora.