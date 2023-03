Sociolog o zabranama cajki, prozvao političare: 'Oni imaju bitnijih stvari od zabranjivanja koncerata'

Kulturni fenomen slušanja "cajki" i njihove ovotjedne zabrane te što sve vole slušati mlade generacije komentirao je za RTL Danas sociolog Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.

Kako biste vi objasnili činjenicu da mladi slušaju ovakvu glazbu?

"Nikoga to ne bi trebalo čuditi. Već dugo znamo da mladi slušaju i takvu glazbu.

Naime, za razliku od vašeg vremena i mog vremena mladosti kada su 'tabori kakvu glazbu slušaš' pa te to definiralo, danas mladi slušaju svu glazbu. Na njihovim playlistama, na telefonima naći ćete od ovakve glazbe dakle od trap folke, trapa, preko popa do rocka pa i do klasične glazbe. Danas mladi slušaju sve pa onda i ovakvu glazbu uz koju se očigledno najlakše opustiti."

Što mislite o zabranama proteklih dana u Puli i Osijeku? Kakav utjecaj imaju?

"Na mlade mogu imati samo jedan učinak, a to je da još više zavole takvu glazbu. I da se još više zainteresiraju za nju. Naime, ako nešto postane zabranjeno voće mladim ljudima će to postati još privlačnije.

Do sada je zabranjeno voće bilo slušati nekakvu drugačiju glazbu. Budući da svi slušaju takav oblik glazbe mislim da političari imaju puno više stvari o kojima bi se trebali brinuti, nego zabranjivati koncerte. Puno više bi se trebalo obraćat na život mladih, a ne kakvu glazbu slušaju i pustiti ih da slušaju glazbu kakvu žele."

Koji su motivi kad nekom padne napamet zabraniti neki koncert?

"Sve to pripada našem mentalitetu. Mi smo zemlja koja je mještavina različitih utjecaja pa tako i toga sa istoka. Moram reći da se ne radi samo o lokalnom fenomenu koji čujemo - to je zapravo globalni fenomen. Jedan miks regetona, dance glazbe, istočnjačkih ritmova. To je svuda u svijetu trenutno popularno.

Kada političari to čine, obično to rade samo zato da maknu fokus sa nekih puno važnijih stvari na stvari koje su nebitne. Uvijek kada imate takve zabrane, povlačenje u prošlost itd., stvar je zapravo zamaskirati trenutne probleme. Puno bi bolje bilo da se zapravo u tim lokalitetima, ali i u zemlji govori o stvarnim problemima mladih.

To su nemogućnost zapošljavanja, klijentalizam, stranačka pripadnost kao uvjet na dobiješ posao, odlazak iz ove zemlje. To su stvari koje mlade danas brinu. A to kakvu glazbu slušaju, vjerujte mi, to nije ni vaša ni moja briga."

Zašto mladi ne vjeruju političarima i znanstvenicima?

"To nam govori samo jedno. Da kao društvo nismo obratili pažnju na najvažniju stvar koja održava jednu zajednicu, a to je međusobno povjerenje. Mladi danas gube povjerenje u drugog čovjeka. Gube povjerenje u to da mogu vjerovati drugome, a to je dati šansu drugome, da trebaju pomoći drugome.

Ono što svi možemo napraviti, a naročito oni koji vode ovu zemlju je zapravo učiniti sve da oni počnu vjerovati ponovo jer bez obzira kako se zovete, koliko ste moćni, jedno je stigurno - trebate svakom svojom odlukom svakom riječju, uvredom koju dajete u javnom prostoru misliti na tog mladog čovjeka.

Glazba ne čini čovjeka

"Misliti kako je njemu i kako je zapravo potrebno učiniti sve da oni održe Hrvatsku kao najbolju zemlju u kojoj mogu uspjeti u zemlju koja je jednaka kao bilo koja druga kao ona u kojoj se neće osuđivati čovjek na osnovu glazbe koju sluša jer vjerujte mi među onima koji slušaju klasičnu glazbu, baš kao i među onima koju slušaju rock glazbu i turbo folk jednak je broj onih ljudi koji su dobri, pošteni, kradljivci, lopovi - Glazba ne čini čovjeka. Čovjeka čini to kako se odnosi prema sebi i kako se odnosi prema drugima, a povjerenje je jedan od ključnih aspekata koje održava jednu zajednicu.

Siguran sam da su licemjerni i kad govore o zabranama da ćete ih za dva dana ili tri dana vidjeti u noćnom klubu kako plešu i pjevaju pjesmu koju zabranjuju mladim ljudima.", poručio je Jokić za kraj intervjua.