AUTO VRATIO U RENT A CAR Španjolac koji je u Istri nagovarao djecu da uđu u njegov automobil pobjegao iz Hrvatske!

Tražila ga je policija, a on je pobjegao iz zemlje. Španjolski državljanin koji je kod Pazina nagovarao djecu da uđu u njegov automobil - pobjegao je iz Hrvatske. Da muškarac sa snimke više nije u našoj zemlji, neslužbeno nam je potvrđeno, kao i da je automobil, koji je koristio u Pazinu, vratio u talijanski rent-a-car. Hrvatska policija još jučer je molila građane za pomoć, odnosno da im jave informacije o muškarcu sa snimke, no on je očito u bijegu bio brži.