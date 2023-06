Španjolska uvela menstrualni dopust. Država ga plaća: Hrvatice mogu tek otvoriti bolovanje

Kad bi barem mjesečnica bila kao lagana kao pero. No, za mnoge žene ona je patnja. Jaki grčevi, glavobolje, a kod nekih i pretjeran gubitak krvi koji vodi do anemije i malaksalosti. Zato od mnoge od njih danas kažu- blago Španjolkama.

Pitali smo Zagrepčanke kako im je kad dobiju menstruaciju:

"Apsolutno je bolno i navikla sam se to trpjet, ali da, trebala bih imati pravo ne doći na posao ili negdje drugo. Ako me boli, boli me", kaže nam Matilda.

Ali to pravo Hrvatice nemaju. Mogu otvoriti bolovanje. Portal Moj posao na ovu je temu napravio anketu u kojoj je sudjelovalo 3300 muškaraca i žena.

"Možemo reći kako postoji određeni konsenzus, odnosno 70 posto ispitanika tvrdi odnosno smatra kako bi to bila jedna dobrodošla promjena i pozitivna poslovna praksa koju bi domaći poslodavci trebali implementirati odnosno omogućiti svojim radnicama", kaže Alen Mrvac s portala Moj posao.

Španjolke jednom mjesečno mogu dobiti slobodno od jednog do maksimalno tri dana, ovisno o jačini bolova. I to plaćena. To bi kod nas neki mogli i zloupotrijebiti, smatra dio građana.

"Neke žene znaju imati stvarno velikih problema, tako da kad bi se to stvarno koristilo, kad bi bilo potrebno to bi onda bilo u redu. Ali, mislim, do sad smo bili bez toga pa mislim da nekak' ide", kaže Zagrepčanka Iva.

"Također, dio smatra kako bi to moglo dio poslodavaca odvratiti od zapošljavanja žena jer, kako poručuju, barem jednom mjesečno, na nekoliko dana, će biti bez radnice što sigurno neće ići u prilog tim radnicama da dobiju posao", smatra Alen Mrvac.

Iz Udruge Glas poduzetnika, kažu, sve što radniku čini život i posao ugodnijim i boljim je produktivno . Ako takav zakon stupi na snagu kod nas, nema razloga zašto ga ne bi podržali.

"Nije isključeno da će doći i ako je to nešto što je u skladu s razvojem načina na koji mi svi radimo. Zašto ne? Imate i situacija kada su firme uvele četverodnevni radni tjedan za svoje zaposlenike. Imate dosta firmi koje imaju nekakve specijalne benefite. Ako se, eto, postavi kao zakonska odredba, dapače", kaže Dražen Oreščanin.

Oni koji nisu nikada osjetili menstrualne bolove o njima ne smiju ni suditi. Ili ipak ne?

"Svaka žena kad ima one dane u mjesecu i kad ima nekakve boljke što se tiče mjesečnice, svog organizma, apsolutno zaslužuje pravo da bude dom. Da odmara i da to liječi na adekvatan način", kaže nam Zagrepčanin Antonio.

Žene su blagoslovljene darom rađanja, ali mjesečnica je za mnoge prava patnja. Ovakav zakon barem bi je malo ublažio.