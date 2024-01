Mame ih opojni mirisi pa se šuljaju selom, ulaze u dvorišta i kradu ljudima ono što im je najsvetije – dimljeno meso i domaće kobasice. Marija Ciber iz Velike Barne u svojoj je pušnici držala slaninu, sve dok ju pod okriljem noći nije posjetio drski razbojnik…

"Ukrali su mi 6 tabli slanine, oko 4 kilograma svaka. Sa jednog štapa su sve skinuli, i to veće komade i ljepše," prisjeća se Marija.

Gastrolopovi dobrog ukusa i loših namjera očito su birali samo najbolje komade mesa… "Sama radila, sama sušila i sama hranila i sve sama. Šta ja znam,koja je šteta kad ne znam koliko je špek u trgovinama, a domaći je još skuplji", govori razočarano Marija.

Još bizarnija priča u obližnjem Severinu. Ivanu su lopovi čak tri puta pokušali provaliti u pušnicu. Prvi put pokrali su mu sve… "Uzeli su suho meso, šunke, buđole i sve šta se radi i špek i to. Bilo je to od dvije svinje od oko 180 kila", prepričava svoje neugodno iskustvo Ivan. Nakon prve krađe odlučio je reći dosta i ugraditi posebna vrata koja su spriječila drugu krađu. Tri godine kasnije uslijedio je i treći pokušaj krađe, ali on je spriječen uvođenjem visoke tehnologije. Snalažljivi gospodi Ivan odlučio je drskim lopovima stati na kraj pa je svoju pušnicu zaštiti ovom kamerom koaj sada nadgleda svaki korak bilo koga tko dođe na njegov posjed.

Da je stvar ozbiljna potvrđuju nam u policijskog upravi u Bjelovaru u kojoj kažu da svake godine u ovo vrijeme zabilježe nekoliko sličnih slučajeva. "Statistički možemo reći to je nekako i speficično upravo u ovo zimsko vrijeme kada su svinjokolje odrađene i kada su ti proizvodi pripremni za konzumaciju", govori glasnogovornica PU bjelovarsko-bilogorske Maja Barbir Grubić.

Koliko su krađe česte govori i podatak da je lokalni portal "Danica" počeo nagađati o postojanju organizirane skupine lopova, takozvane "Špek bande", koja krajem ordinira već godinama. "Mislim da je to samo nagađanje ljudi jer te krađe čine lokalni počinitelji", zaključuje glasnogovornica Barbir Grubić na pitanje o "Špek bandi".

Sličnog su mišljenja i ljudi s kojima smo razgovarali. Prstom upiru u poznate i susjede koji "nisu od posla" i ne rade svoje kobasice pa im je lakše ukrasti tuđe... "Uvijek se zna kod prvog susjeda šta se radi i najviše se priča po selu - 'E, ovaj je klao danas, ovaj je klao jučer' i vjerojatno bude za 10 dan mogao imati nešto u sušioni", kaže Ivan iz Severina. "Ne vjerujem da je netko došao iz Zagreba, to je ekipa koja je blizu Znači, neće raditi. Lakše je doći pokrasti. Odnese", zaključuje Stjepan iz Velike Pisanice.

Policija traga za počiniteljima, a dok se oni ne pronađu, preporuka je svima da paze na svoje kobasice i drugo mesno "blago". Jednom kada nestane, unatoč divnom mirisu - teško mu se ulazi u trag…