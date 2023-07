Ministar obrane Mario Banožić u jeku štrajka upisao je hipoteku na stan za APN-ov kredit kojeg mu država sufinancira s 26 tisuća eura. Imao je sreću u nesreći jer na Općinskom sudu u Vinkovcima štrajkaju svi osim četvero službenika zemljišnoknjižnog odjela koji su riješili njegov zahtjev.

"U Zemljišnoknjižni odjel u Vinkovcima je zaprimljeno 90 prijedloga za upis založnog prava na nekretninu i svi su uzeti u rad odmah po primitku, po redu primitka, te su svi riješeni", poručili su s Općinskog suda u Vinkovcima.

I kćer predsjednika Sabora Jandrokovića uspjela je upisati založno pravo. S Općinskog građanskog suda objašnjavaju da je taj dan riješeno 13 takvih predmeta i da predsjednica suda u tome nije posredovala. "Svi zemljišnoknjižni postupci su hitni postupci. Klara Jandroković kao i ostali hrvatski državljani podnijela je taj zahtjev po hitnom postupku, izvršena je uknjižba. Očitovao se o tome sud i rekao da je u tome danu 13 istovjetnih zahtjeva rješeno na isti način", poručio je.

Povjerenstvo za sukob interesa kaže da nije otvorilo predmet u ova dva slučaja jer iz dostupnih informacija ništa ne upućuje na kršenje Zakona, ali bivša šefica smatra suprotno. "Svakako bi bilo dobro u najmanju ruku provjeriti koliko je bilo predmeta, koliko ih je riješeno tko ih je sve podnio i u kojem roku su ti predmeti rješavani. Pa bi onda svi bili na miru", ističe Nataša Novaković.

Oporba zato ne miruje. Oštro kritiziraju Jandrokovića, Banožića i HDZ. Sandra Benčić poručila je da građani ne mogu ono što mogu moćnici. "Sramotno je da je ministar Banožić uopće tražio APN-ov kredit, za treću nekretninu", dodaje.

I dok su oni svoje riješili, neslužbeno doznajemo da na sudovima u Hrvatskoj stoji čak do 100 tisuća raznih podnesaka. Samo na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu nisu sve pobrojali. "Ono što nam je u računalu, u Espisu oko 1000 predmeta samo prometa. Ovo što nam je došlo fizičkim putem Državni inspektorati, FINA-e, HRT, mislim da ne mogu to reći to su neograničene količine. To svakodnevno stiže", objašnjava Ljiljana Novosel, sindikalna povjerenica na Općinskom sudu u Zagrebu.

Rješenja zasad nema na vidiku. Vlada i sindikati ne popuštaju, a za sindikalista Severa stvar je jasna - premijer mora popustiti. "I ovdje bi mudra vlast procijenila da ih nitko neće ocijeniti slabima, ako sad sjednu s ovim Sindikatom i dogovore se oko ozbiljnog održivog kompromisa. To bi pozdravili i sami suci, pozdravile bi tvrtke, gospodarstvo, pozdravili bi građani i ovi ljudi o čijim se plaćama radi", kaže.

Predsjednik Vrhovnog suda izdao je naredbu svim odjelima i sudovima što je hitno. Sva pošta i spisi moraju se dostaviti sucima koji će onda odlučiti koji su od njih nužni i moraju se obraditi.