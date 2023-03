Splićanin poslao mail gradskoj službenici: 'Jedna ste od najnesposobnijih uhljebljenih'. Kažnjen sa 100 eura

"Vi ste jedna od najnesposobnijih uhljebljenih na gradskoj sisi. Jednostavno se preuhljebite u Čistoću d.o.o., zadužite metlu i škovaceru i napokon krenite o našem trošku raditi nešto za što ste sposobni", samo je dio maila koji je nezadovoljni Getanin poslao voditeljici splitskog Odsjeka za staru gradsku jezgru.

"Najprije nema pravo vrijeđati to mi je totalno nekulturno, to ne mogu ni zamisliti. A i to je premala kazna za takvi izgred", kaže Dunja Brajević iz Splita.

Da nije lijepo nikoga vrijeđati govori Miro Dujam iz Splita.

"Ali u našoj pozornici u politici je neprimjereno ponašanje", dodaje.

Splićanin je na općinskom sudu zbog vrijeđanja službene osobe na kraju kažnjen sa 100 eura.

"Nije mi jasno, svak svakoga može uvrijediti, svak svakome može nešto reći I ti se ne slažeš s tim I ja sam te uvrijedio, mislim da to nema veze s vezom", kaže Mladen Sokol iz Splita.

"Stvarno pretjeruju da ti ne možeš reći u demokratskoj državi nešto nekom administrativnom službeniku", smatra Marija Erceg iz Splita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravnici objašnjavaju da to nije zadiranje u slobodu govora I izražavanja, jer je ovdje riječ o vrijeđanju službene osobe.

"Ako iznosite vrijednosni negativni sud I kažete za nekoga da je uhljeb ili idiot radilo bi se o prekršaju. Znači u konačnici dopuštena je sloboda govora izražavanja mišljenja itd. Ali nije dopuštena zlouporaba tih prava", kaže odvjetnik Damir Primorac.

S obzirom na to da je Splićanin ustrajao i na suđenju na istim tvrdnjama dosuđena mu je najveća moguća kazna.

"Za ovo djelo je propisana novčanu kazna od 20 do 100 eura. Ili čak kazna zatvoru od 30 dana. Prema tome očito je sud uzeo u obzir čim je izrekao najveću moguću kaznu", dodaje Primorac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Građani se često žale na rad gradskih službenika, a pritužbu mogu poslati e mailom ili osobno.

"Postoji javni I svaki drugi načini da se takve situacije prijave ili riješe. Tako da svakako gradska uprava osuđuje svaku uvredljivi, agresivni napad na službenu osobu", govori Ana Đeldum, viša savjetnica za odnose s javnošću Grada Splita.

O konkretnoj presudi iz Banovine ne žele, ali napominju da napadi i vrijeđanja nezadovoljnih građana prema službenicima nažalost nisu rijedak slučaj.