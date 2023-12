'Sveti Jeronim' Splitska zračna luka ima novo ime, mišljenja su podijeljena: 'Koga briga, avioni će ionako letjeti'

Sveti Jeronim novo je to ime splitske zračne luke. I to u čast zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije čiji je čelni čovjek to predložio prije 3 godine.Inicijativa je sada prihvaćena na Skupštini zračne luke. Više u prilogu Dragane Eterović