3,3 MILIJUNA PUTNIKA Splitski aerodrom oborio rekord, a njegov čelnik najavljuje: 'Proširit ćemo parkirališna mjesta za zrakoplove'

Sada je i službeno - za Split je 2023. rekordna godina. U Zračnoj luci Split bilo je više putnika nego 2019. godine. I to je naša dobra strana dana koju donosi Rade Županović. Nastavak je to trenda koji se u Zračnoj luci Split bilježi još od početka godine. Sredinom prošlog mjeseca oborili su i rekord od 3 milijuna i 300 tisuća putnika. Pero Bilas, zamjenik direktora Zračne luke Split, otkrio je: 'očekivali SMO da će se to u ovoj godini dogoditi. Već smo se i prošle godine sa 2,9 milijuna putnika bili nadomak tog cilja. Ove godine smo ga uspjeli dosegnuti. Zaista nas veseli ponajprije radi naših gostiju i putnika koji tu dolaze.' 52 avioprijevoznika povezuju Zračnu luku Split s čak 89 destinacija. Oni koji često putuju, daju joj najbolje ocjene. Posljednje veliko ulaganje u luku okončano je 2019. godine. Šezdeset milijuna eura u proširenje putničkog terminala, koji može primiti više od pet milijuna putnika godišnje. Cilj je postignut, a sada je u planu i novi investicijski ciklus. Bilas otkriva daljnje planove: 'On se odnosi na zračnu stranu (air side), na operativnu površinu. To znači proširenje stajanke,više parkirališnih mjesta za zrakoplove, paralelno i staze za vožnju, opremanje i uzletno – sletne staze.' Više pogledajte u prilogu Rade Županovića.