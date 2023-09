'Spremni smo pregovarati sa sindikatima, 15% svakako nije malo, zahtjev je težak milijardu eura'

Ministar financija Marko Primorac gostovao je u RTL-u Danasu. Komentirao je inflaciju, povišice u javnom sektoru i porez na ekstrprofit

Inflacija najniža od izbijanja krize - no je li to dovoljno?

"Svakako da ćemo se truditi i dalje svim onim mjerama koje su nam na raspolaganju pokušati ublažiti inflatorne pritiske. Ne samo da se trend preokrenuo nego je zabilježena najniža stopa od ruske invazije. Što se tiče pojedinih komponentni koje su ovome doprinijele istaknuo bih da je došlo do smanjenja cijene usluga od oko 1 posto. Smanjene su cijene hrane i pića"

Ljudi ipak osjećaju da je inflacija veća od službene brojke. Pogotovo teško žive umirovljenici

"Službeni podaci odražavaju realno stanje i što se tiče različitog intenziteta udara inflacije na pojedine skupine građana. Svakako kada bi izračunali - ispostavilo i se da su hrana i piće dominantni u potrošačkoj košarici onih s najnižim dohocima i naravno da pogađa građane koji imaju najniže dohotke. I upravo zbog toga je na Vladi da čini sve ono što je u njenoj moći da smanji inflatorne pritiske"

Iz Slovenije stiže vijest od 50 postotnim sniženjima. Planirate li što dodatno poduzeti?

"Mi smo, kao što znate, uveli ograničene cijene na 30-ak proizvoda. Spektar se proširio, obavljeni su i razgovori s predstavnicima velikih trgovačkih lanaca i ti razgovori su polučili željene učinke. Velik dio njih smanjio je cijene odmah nakon razgovora i to na razinu od de facto prošle godine. To pokazuje i aplikacija Kretanje cijena. Ministarstvo to redovito prati. U ovom trenutku ne vidimo potrebu za dodatnim intervencijama - što se tiče fiksiranja i ograničavanja cijena. Ako ih bude - razmatrat ćemo i to"

Vi kao ministar morate štititi državnu kasu. Vidimo da javne službe traže povišicu od 15 posto, ide superizborna godina. Što ćete im dati?

"Obavili smo prvi krug razgovora koji je prošao dobro. Razgovarali smo o svemu onome što smatramo da je bitno istaknuti. U tijeku je izračun fiskalnih učinaka, ono što je tražila sindikalna strana. Osim 15 posto, tražili su regres, božićnice… Kad završimo izračune, sjest ćemo 9. listopada u drugi krug razgovora. Plaće definitivno rasti moraju, ali vidjet ćemo koliko… 15 posto svakako nije malo, fiskalni učinak bio bi nešto malo manje od milijardu eura. To je značajno povećanje. Razgovarat ćemo u svemu"

Vaša protuponuda?

"Mislim da je ne bi bilo korektno otkriti protuponudu. Ponovno ćemo sjesti za stol i razgovarati. Trudit ćemo se napraviti što je moguće…"

Hoće li biti poreza na ekstraprofit?

"Vidjet ćemo. Prošle godine smo donijeli odluku da se uvede. Polučio je željene učinke. Pratit ćemo kretanje inflacije i ostalih makroekonomskih varijabli, pratit ćemo i poslovanje trgovaca…"

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku: