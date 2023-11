Hrvatsko Veleposlanstvo u Srbiji ostaje bez prvog tajnika jer za službeni Beograd Hrvoje Šnajder je "persona non grata", no hrvatski ministar vanjskih poslova tvrdi da "to dosad nije bila praksa niti uobičajeno".

Razlog protjerivanja Ministarstvo Ivice Dačića nije navelo.

"Tijekom profesionalnog rada u Republici Srbiji Šnajder je grubo izišao iz okvira diplomatskih normi i prekršio Bečku Konvenciju", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova Srbije, a hrvatska mu je uzvratila istom mjerom pozivajući se na isti članak te Konvencije.

"Sukladno članku 9. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, odlučili smo da savjetnik srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu Petar Novaković da se proglasi persona non grata", kazao je Grlić Radman u obraćanju medijima, a u noti je naglašeno da djelatnik treba napustiti teritorij Hrvatske. Na to je brzo stigao odgovor iz Beograda. Hrvatsku optužuju za podrivanje i kažu kako je protjerani Srbin u Zagreb stigao tek prije dva mjeseca. U priopćenju navode kako se ne može raditi o reciprocitetu, već u pitanju je li netko prekršio Bečku konvenciju ili nije.

A o razlozima protjerivanja Hrvata ništa. Zato su se raspisali srpski mediji bliski vladajućima. Pa tako već u naslovu kažu srpska obavještajna služba BIA otkrila je pakleni plan hrvatskog diplomata. On je tvrde špijun koji je pokušao napraviti obavještajnu mrežu, vrbovao je ljude iz politike, medija i poduzetnike za rad u hrvatskoj obavještajnoj službi.

"Uopće nije uobičajeno da se prvi tajnik bavi obavještajnim radom, to su gluposti. Ovo znači da su hrvatski diplomati pod snažnim pritiskom operativno tehničkih mjera i radnji BIA-e i da se moraju čuvati i paziti", kazao je pak Ante Letica, bivši šef operater SOA-e.

Sve se događa manje od mjesec dana do izbora u Srbiji i u tome mnogi vide razlog, a Vučićeva opsjednutost Hrvatskom odavno je poznata, pa je i ovu kampanju počeo s usporedbom te on već tradicionalno koristi Hrvatsku u svojoj predizbornoj kampanji.

Već tradicionalno korištenje Hrvatske u predizbornoj kampanji kao razlog protjerivanja vidi i politički analitičar Cvrtila.

"Osim što smo ustaše, mi smo država koja radi o glavi Srbije, a onda je najlakše povezati je sa špijunažom i mislim da je to slučaj sada, Hrvatska nešto radi protiv Srbije", pojasnio je Vlatko Cvrtila, politički analitičar, a oporba također smatra da je ovdje riječ o srpskim političkim igrama.

I za oporbu riječ je o srpskim političkim igrama.

"To vam je kao što su optužili britansku tajnu službu M I6 da stoji iza prosvjeda poljoprivrednika. Veću glupost nisam čuo. To je službeni stav srpske vlade- totalni trash- James Bond za siromašne", kazao je saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, a Nikola Grmoja (MOST) poručio kako Hrvatska treba "staviti Srbiju tamo gdje joj je mjesto".

Ministar vanjskih poslova Grlić Radman poručuje kako ova situacija predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa dviju država.