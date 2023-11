Nakon što u potpunosti snime stanje - kreće sanacija. Udruge za zaštitu okoliša upozoravaju - stanje nije dobro.

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić uživo se javila pokraj zagrebačke planine smeća gdje je razgovarala s Ratkom Bedekovićem iz Inicijative za Jakuševec.

Kako je to izgledalo u subotu, čini se kao nestvarni prizor?

"Jedan naš mještanin nas je obavijestio, znači da je došlo do klizanja. Mi smo u popodnevnim satima tu došli u neposrednu blizinu, izgledalo je poput kataklizme. Znači to u ovih više od pedeset godina koliko odlagalište postoji, ovako, nešto se nije dogodilo, ali to je, to je samo rezultat nestručnog rada na samom odlagalištu zato što to više ne radi struka, nego očito neki priučeni ljudi koji o tome nemaju blage veze."

Tomaševićevi ljudi kažu da ne prijeti ovdje ekološka katastrofa. Vjerujete li i vi i vi?

"Ja ću odgovoriti protupitanjem, bi li naši Zagrepčani svoju djecu vrtićke dobi stavili u autobus koji vozi Tomislav Tomašević. Mislim da sam time sve rekao. Znači, ne vjerujemo apsolutno ništa, niti Tomislav Tomašević niti njegovi suradnici nisu struka, kao što nisam ni ja struka, tako da ne mogu govoriti o takvim stvarima. Ali ono što ja mogu, pošto sam u ovome već 22 godine, ovim klizalištem oslobodila se velika količina merkaptana."

Razgovarali smo i s Renatom Bedeković iz Zagreba.

Kako izgleda život ovdje praktički u smradu?

"Ja sam ujedno i vijećnica u Mjesnom odboru Jakuševec se osjećamo. Ja ću otvoreno reći, kao idioti. Idioti koji vjeruju ovim balavcima koji su na vlasti. Vidite ovo što se dogodilo danas, jučer, prekjučer svaki dan. Znači to, kao što je i rekao Ratko, nikad u povijesti ovog odlagališta nije se ovakvo klizište dogodilo. Nije markantan i sumporovodik, ali u toj količini i toj mjeri smrdjeli, između ostalog, smrdi kompostana iz dana u dan, vozi se biootpad na ovaj plato i iz kućnog biootpada, što nije dozvoljeno.

Više pogledajte u videu: