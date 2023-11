NAČELNIK ŠKARA: Stanovnici Škabrnje potpisuju peticiju protiv dolaska članova SDSS-a: 'Općina ne želi i ne smije nikome zabraniti dolazak...'

Stanovnici Škabrnje potpisuju peticiju protiv dolaska članova SDSS-a na obilježavanje Dana sjećanja, pa makar bili u službenoj Vladinoj delegaciji. Uživo se iz Škabrnje u RTL Danas uključila Nikolina Radić koja je razgovarala s načelnikom Općine Škabrnja, Ivanom Škarom. "Razgovarala sam s nekima koji prikupljaju potpise, oni kažu da službeni organizator ne postoji, da su se spontano okupili, kreirali peticiju i da očekuju da će je do nedjelje potpisati barem polovica odraslih stanovnika Škabrnje", rekla je naša reporterka Radić. "Žao mi je što danas pričamo o ovoj temi, a ne o budućim projektima u Škabrnji. U Škabrnji su dobrodošli svi ljudi otvorena srca, koji poštuju hrvatsku državu, Škabrnju i njene žrtve. Što se peticije tiče pokrenuli su je mještani koji su skupili ogroman broj potpisa, to treba uvažiti i poštivati. Općina Škabrnja ne želi i ne smije nikome zabraniti dolazak u Škabrnju" Jeste li za to da predstavnici dođu? "Možda ne baš na 18.11., ali sve ostale dane smo spremni na razgovor", poručio je Škara