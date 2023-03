Stanovnici Španskog u strahu: 'Ja se bojim kako će se to završiti'

Dok je počinitelj na slobodi, stanovnicima ovog dijela grada nije svejedno. Žrtva je propucana na parkiralištu ispred zgrade u kojoj stanuje s obitelji.

"Ništa se ne događa slučajno. Niko vam neće slučajno doći na vrata i u vas ispaliti hitac. Uvijek iza toga postoji neka priča.", rekao je Momir Novak iz Zagreba i dodao da mu nije lako. "Kako bi bilo ugodno čovjeku kada se nešto takvo događa. Tko kaže da će taj koji to radi pogoditi ono što gađa."

Svoj strah o cijeloj situaciji istaknula je i Danica Novak: "Ja se bojim kako će se to završiti i da li će se uopće uhvatiti."

Do sada je ovo za njih kažu, bilo mirno naselje.

Sve se to događalo na mjestu koje je okruženo zgradama i velikim brojem stanara, a neki od susjeda su ispričali da su tom događaju i svjedočili.

"Tu je jedna gospođa pričala da je čula pucnjavu, veli da je čula pucanj. Malo sam potresen.", podijelio je zabrinut Ante Čurković.

Policija i dalje ne želi otkriti detalje istrage. Počinitelj im je poznat, ali je još u bijegu.

"Stvara se jedan mozaik oko toga svega i pretpostavljam da u roku dva-tri dana će stvar biti razrješenja jer je puno tih materijalnih dokaza do samog čina propucavanja itd", izjavio je kriminalist Dubravko Klarić.

S počiniteljem je bila još jedna ženska osoba, privedena je na ispitivanje. Zasada im ne otkriva ništa o samom događaju, a pretpostavlja se da je na mjesto događaja stigla s osumnjičenim i nakon toga mu pomogla u bijegu.

Odvjetnik Branko Šerić je rekao: "Dok sam ja bio sudac u 90 posto slučajeva su se događala ubojstva međusobno poznatim osobama. U pravilu se događalo da se poznaju unutar obitelji ili između dvije obitelji koje su bile u sukobu".

U 2020. godini u Hrvatkoj je bilo 36 ubojstava i 108 pokušaja. Godinu kasnije 30 ubojstava i 103 pokušaja, a prošle godine 27 ubojstava i 108 pokušaja.

Kriminalist s dugogodišnjim iskustvom smatra da su se u ovom slučaju žrtva i počinitelj poznavali te da je zločin planiran.

"Jedna je činjenica da je preddeliktni odnos žrtve i počinitelja postojao. Koji je to odnos bio teško mi je ovog časa reći. Teško mi je reći što ga je natjeralo na tako drastičan čin. Može biti da je osveta, daleko da to tu nije osveta. Ja se usuđujem reći ovako kako mi to sve skupa izgleda da je to bio obračun između njih.", smatra Klarić.

U KBC-u Sestara Milosrdnica kažu da je žrtva i dalje kritično i u životnoj opasnosti.