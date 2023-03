Stanovnici Spinuta na korak do pobjede: 'Split odjednom ima tri rješenja za otpad!'

Rasplet problema otpada na Spinutu na pomolu je.

Kako je večeras izvijestio naš novinar Rade Županović, Grad Split više nema samo jedno rješenje za otpad u središtu grada, koje je podrazumijevalo da se postave pres kontejneri na lokaciji Spinut, nego čak tri.

"Građani su se pobunili, još skupljaju potpise i peticiju protiv odluke Gradskog vijeća. Posljednja tri tjedna nije se mogla čuti nikakva komunikacija iz Banovine prema van. A danas iznenada sastanak u 16 sati. Split nema više samo jedno rješenje, nego tri!

Predstavnici gradskih kotara zamjerili su Gradu nedostatak komunikacije. Prije tri tjedna na izvanrednoj skupštini gradskog kotara, na kojoj se iznenada pojavio dogradonačelnik Bojan Ivošević, tvrdio je da je to jedino rješenje, ali dana nude dva nova.

To je rješenje modela A, a to je da se kroz trajektnu luku vrati promet u oba smjera kako bi vozila čistoće u ljetnim gužvama nesmetano prolazili sve do splitskih Bačvica gdje već postoje tri pres kontejnera.

Treće je rješenje da vozila u poslijepodnevnim satima patroliraju gradom, što ne bi bio dobar model, pogotovo za turizam.

Loptica je sad prebačena na Hrvatske ceste koje bi trebale dati odgovor hoće li se iz luke moći ići dvosmjerno."