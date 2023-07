Štern o plinskoj aferi: 'Manje će se znati dok u HEP ne uđe ozbiljna revizija, a ne DORH i USKOK'

Energetski stručnjak Davor Štern dao je osvrt na plinsku aferu i rekao tko bi za nju trebao odgovarati u razgovoru s našim reporterom Ilijom Radićem.

Jesmo li 12 dana od ove afere bliže saznanju tko su pravi krivci?

Mislim da nismo. Ono o čemu svi govore i većina tih navoda, odnosno informacija, dolaze iz istih izvora. Pritom različito tumače izvore i onda se stvara kakofonija. Što se dalje ide s tim pitanjem, to će se manje znati i sve dok u HEP ne uđe ozbiljna revizija.

Ne mislim na DORH ili USKOK, nego na stručnu reviziju koja će moći dati ekspertno mišljenje o tome što se radilo u sektoru trgovine, koje je vrlo osjetljivo područje, i u kojem često ima gubitaka i dobiti. U trgovačkim smislu ne može se isključiti da dolazi do takvih situacija. Međutim, o tome trebaju razgovarati kvalificirani i kompetentni ljudi koji se u to razumiju, a ne široka javnost.

Iz HDZ-a slučaj pokušavaju relativizirati i navode kako HEP tu nije ništa izgubio nego da je samo manje uštedio. Što vi kažete na to objašnjenje koje je izazvalo dosta polemike?

To je jedna jezična inverzija… I dalje tvrdim da se o tome ne može govoriti dok se ne uđe stručno u djelatnost HEP-a i vidi (što se dogodilo op.a).

Gubitak u trgovini nije zabranjen, ako nije napravljen zlonamjerno, Ako se time nitko u kriminalnom smislu nije okoristio.

Tu imamo odluku koja nije pravovremeno donesena, a to je promjena uredbe koja je trebala biti donesena čim su se okolnosti na tržištu promijenile. Ali na to nitko nije upozorio - da su cijene pale i da bi se ta uredba trebala novelirati.

Tu se možda treba pokrenuti pitanje odgovornosti tko je to i kada trebao napraviti.

Imamo loš odnos ministra Filipovića i šefa uprave HEP-a koji ne komuniciraju. Može li se energetski sektor voditi na takav način?

Pitanje je sposobnosti komunikacije. Nisu svi ljudi sposobni komunicirati na isti način, ali ako se govori o kompetentnosti osoba na takvim mjestima, onda oni moraju komunicirati bez obzira na njihove moguće animozitete.

Ne moraju oni zajedno slaviti rođendan i piti kavu, ali moraju razmjenjivati (informacije op.a) - ne oni, nego ljudi u njihovom sustavu i to dnevno, kroz svaki sat o tome što se događa na izrazito osjetljivom tržištu kao što je energetika.

Jedna od kompetencija u trgovini, i opće u politici, je razgovor. Bez komunikacije nema kompetencije.

Vidim i još jednu grešku u sustavu, a to je da nitko u vrijeme jako niske cijene plina nije upozorio INA-u da smanji proizvodnju jer INA proizvodi iz naših hrvatskih njedara.

Ona je imala koncesiju na proizvodnju plina i taj plin koji je proizveden nepovratno je i izgubljen. Prema tome - kad je niska cijena određenog resursa, onda se njega manje proizvodi, a ne više.

Kolika je odgovornost Andreja Plenkovića u cijeloj situaciji?

Odgovornost je veoma široka. On je predsjednik vlade. On je taj koji postavlja, koji razrješuje. Zašto drži dvoje ljudi koji su se pokazali da im suradnja nije dobra, ne samo sad već i prije? Morate njega pitati.

Prvo - mislim da za to ima određene razloge unutar stranke. On ima dovoljno široka pleća da odjene koalicije koja je razjedinjena i koja kao koalicija ne postoji. Prema njima on ne mora imati neku posebnu odgovornost, ali za postavljanje takvih ljudi jasno da on mora snositi odgovornost. Ne za njih, nego uspješnost njihovog rada.

