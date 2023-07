Štern za Danas o aferi Vlada - HEP: 'Oboje su odgovorni. Gdje je onda taj manjak ili višak novca?'

Energetski stručnjak Davor Štern razgovarao je s Dajanom Šošić u RTL-u Danas o novoj aferi u Vladi i HEP-u.

Kaže kako su odgovorni oboje - i Vlada i HEP, ali tu je cijeli koloplet umiješanih tvrtki - paradržavne institucije, HROTE, HERA, u krajnjoj liniji i INA.

"INA je proizvođač plina, da li je njoj pogodovalo i da je kasnije po jeftinijoj cijeni kupovala plin? Činjenica je da cijela Europa ima višak plina, sva skladišta su puna, ostaje za razgovarati jesu li se mogla unajmiti dodatna skladišta u inozemstvu za plin", govori.

Bilo je pogodovanja?

"Ne mogu tvrditi na prvu. Što se tiče INA-e ona je proizvodila plin koji je postao preskup za tržište, kako država ima 44 posto suvlasnštva u INA-i, država se trebala pobrinuti da se proizvodi manje plina, to se vrlo jednostavno napravi. Ako voda teče i izlijeva se iz posude, smanji se dotok vode", kaže.

Koliko ima smisla da je INA kupovala plin natrag?

"Ima smisla jer se u tom slučaju govori o šteti nekome, a korist drugome. Ako se nešto što je koštalo po cijeni 47, prodavalo po cijeni 10 ili 15, po toj cijeni se negdje stvorio nekakav višak ili manjak novaca i to treba utvrditi. Sve skupa ukazuje na kompletno zapušten sustav, ja sam se nadao da će afere i INA, netko se sjetiti stvari staviti na svoje mjesto, ali očito je zakazao", tvrdi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima li mjesta za istražne organe?

"To sve o čemu se govori, ako je istinito, onda u svakom slučaju, ali istražni organi moraju biti stručnjaci, netko tko se bavi energetikom, točno utvrditi stanje stvari i vidjeti zašto netko nije reagirao", rekao je.

Bi li trebao predsjednik uprave HEP-a dati ostavku?

"Teško je govoriti bez činjenica, da li predsjednik ili sustav ali činjenica je da sustavi nisu koordinirani, i da nisu vođeni kompetentno. Je li to predsjednik Uprave ili netko ispod njega, ministar ili netko ispod njega. To treba utvrditi onaj tko je za to odgovaran, a to je Vlada", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li mogućnost da se sada opet pojavi nova tvrtka?

"Teško da se može zamislit da se ide s novcem baki koja prodaje vunu, ali stvari izgledaju kao da postoji nered u sustavu i to se svakako treba riješiti", zaključuje.