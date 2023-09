Odgojiteljica, koja je stavljala ljepljivu traku djeci na usta, nije dobila otkaz nego je na bolovanju. Na pitanje trebali li ostati raditi na istom radnom mjestu, građani su složni.

"Ne, ali sve ima svoj slijed i postupak", istaknula je jedna Zagrepčanka. S tim se slažu i drugi građani koji ističu da ne bi htjeli da radi s njihovim djetetom.

"Ima ljudi koji služe u vrtiću za takve stvari da se rješavaju. Nikako s ljepljivom trakom, meni kao roditelju je to nepojmljivo", dodao je njezin sugrađanin.

Nepojmljivo je i ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu koji ni joj izvanredni otkaz.

"Naravno da se svatko normalan zgraža nad takvim postupkom. Ne znam što je motiv da se netko školuje za takav posao koji nije primjeren karakteru", istaknuo je Fuchs.

Priču o ljepljivoj traci dokazali su prosvjetna inspekcija i nadzor Agencije za obrazovanje. Iz Grada Zagreba poručuju da će napraviti sve prema uputama nadležnih tijela kada istraga završi.

"Ako se to dogodilo naravno da zvuči strašno. I za to treba odgovarati", kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

O sankcijama odlučuje Upravno vijeće vrtića. Neslužbeno doznajemo da je ravnateljica predložila otkaz, no onda je odgojiteljica zaprijetila odvjetnicima pa je, barem zasad, prošla s opomenom.

Ako je to bila učestala praksa, treba ići s otkazom, kažu u Udruzi odgojitelja. Tijekom cijelog studija uče kako nametnuti zdrav autoritet.

"Što će djeca naučiti iz ovoga, osim straha. Sva ta postupanja pokazuju da odgojitelj nema kontrolu nad sobom, a kamoli nad onim što se događa u skupini", poručuje predsjednica udruge Sidro, Katarina Turković Gulin.

I dodaje da ne bi bilo loše da odgojitelji prolaze psihološke testove. Licenciranje pak traži pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević jer je to zakonska mogućnost još od 2008. godine.

"Upravo bi kroz taj sustav licenciranja, periodične provjere djelatnika iz odgojno-obrazovnog sustava, takvim bi se kvalitetnim sustavom ova i slične situacije se prevenirale", poručuje.

Kako se situacija nije prevenirala, policija je sve ispitala. I svoje nalaze poslala Općinskom državnom odvjetništvu koje sada odlučuje hoće li ići s optužnicom. Jednom od dječaka kojem je odgojiteljica lijepila usta ostaje ružno sjećanje.

"Imao je u periodu jednom noćne more, vikao je, probudio se po noći i vikao nemoj me dirat. Imao je jedan period kad nije htio ići u vrtić. I kad smo sve to povezali veže se s tim što se dogodilo", ispričala nam je dječakova majka.

I pitanje je kako je utjecalo na tog dječaka, ali i ostalu vrtićku djecu.