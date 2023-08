Stiže nova oluja, ali svaki crveni alarm ne znači i SMS upozorenje. Tko će koga i kada upozoravati?

Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva napokon je tu, na tri lista i s jasnim uputama tko koga i kada upozorava. Što znači ako se dogodi neka katastrofa, građani će biti obaviješteni, a koji događaj je za alarm odlučivat će nekoliko ključnih ljudi.

"Ako se radi o elementarnim nepogodama, onda je to ravnatelj Hidrometeorološkog zavoda ili osoba koju on ovlasti, ako se radi o ugrozama uzrokovane od požara onda je to glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a ako se radi o ugrozi od poplava onda je to glavni rukovoditelj obrana od poplava ili osoba koju on ovlasti", objasnio je koordinator za poslove Civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Neven Karas.

Pravilnikom je predviđena i vojna ugroza o čemu odlučuje Glavni stožer Oružanih snaga, a ako je u pitanju opasnost od terorizma odluku donosi glavni ravnatelj policije.

Kaos sa SRUUK-om nastao je nakon oluje u Zagrebu i Slavoniji kada je nevrijeme poprimilo dosad neviđene razmjere. Na pitanje našeg reportera jesu li građani ipak trebali biti direktno obaviješteni SMS porukama, ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut tada je rekao - ne. "Ovo je narančasti status, za taj status ne idu poruke upozorenja", poručio je.

Kasnije je utvrđeno da je ipak sat vremena prije oluje bio crveni alarm. Iako danas pojašnjavaju, svaki crveni alarm ne znači i poruka od SRUUK-a. Osim ako je katastrofa, kao kad su u testnoj fazi poslali pet i pol milijuna poruka cijeloj Hrvatskoj.

Načelnik IT sektora Ministarstva unutarnjih poslova Marjan Vukušić objašnjava nam da će SRUUK poruke uvijek slati na neko ograničeno područje. "Ne očekujemo da će ikad više biti potrebno slati na području teritorija cijele Hrvatsle već isključivo uži dio, kao što je nevrijeme u Zagrebu ne daj Bože ili požar", istaknuo je.

Hrvatski sustav zamišljen je da svi prime poruke u istom trenutku. No kako mnogi nemaju uređaje koji mogu dobiti cell broadcast poruke, napravljeno je da se poruke šalju i SMS-om prema lokaciji korisnika u tom trenutku. Takav još sustav u Europi ima Francuska.

"Valja reći nikad neće poruke doći svim korisnicima, one ne dođu nikad svima nigdje u Europi", poručuje sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura. Pojašnjava i da će uvijek tu biti i poneka greška, ali ono što je intencija ovog sustava je da najveći broj korisnika u najkraćem vremenu dobije upozorenje koje će nekome spasiti život.s

Prema procjenama Ministarstva unutarnjih poslova, ako se nešto dogodi u Zagrebu koji ima otprilike milijun pretplatnika, bit će potrebno 45 minuta da svi građani dobiju SMS poruku, dok je u Splitu do zadnjeg korisnika potrebno 15 minuta.