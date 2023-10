'Stjenice mogu ući u apsolutno sve i preživjeti do godine dana. Jedino rješenje? Dezinsekcija'

Nakon okupacije Pariza i Londona, stjenice su stigle i u Hrvatsku. Okupirale su riječki neboder s više od 100 stanova. Petra Mlačić Vučemilović-Jurić razgovarala je sa sanitarnom inženjerkom Elmom Smajlić o najezdi ove bube od 5 milimetara koja, iako je generalno bezopasna, svima stvara pravu zabrinutost.

Prema vašem iskustvu možemo li reći da je ovo najezda? Možemo li očekivati da će se stjenice proširiti i na Zagreb?

"To ne mora biti. Najezda je za ta područja u kojima su se one pojavile. One su kao turističke životinje što znači da se zapravo najčešće šire procesom putovanja. Koferima, avionima, kruzerima..."

Koliko dugo one ostaju na koferu ili tkanini?

"Stjenice mogu živjeti do godinu dana. Od šest mjeseci do godinu dana s tim da može preživjeti do pet mjeseci bez hrane."

U trenutku kad ona dođe u kuću što se sve treba ukloniti?

"Najčešće ih možemo primijetiti u spavaćoj sobi jer se one hrane ljudskom krvlju. Obično se onda vide točkasta krvarenja na plahtama. Kada mi dolazimo u dezinsekcije kažemo da teoretski treba ogoliti cijeli stan. U spavaćoj sobi može biti u štokovima, iz televizije. Sve bi to trebalo skinuti, čak i lajsne. Najčešće su ispod madraca, a mogu se uočiti i na hrapavim zidovima."

Kako ih možemo pokušati istrijebiti?

"Postoje te neke prirodne metode kao što je izlaganje sunčevoj svjetlosti, parni čistači, visoka temperatura. Stjenice preživljavaju na +40 stupnjeva, a ugibaju kroz sat - dva u tim uvjetima. Isto vrijedi kada su i na -17 stupnjeva. Naravno prirodne metode mogu smanjiti njihov broj, no ne možemo znati možemo li tim metodama ubiti svaku jedinku. One mogu ući u apsolutno sve. Na svaki dio jastuka, madraca, pokrivača. Najjednostavnije bi ponekad bilo baciti cijeli krevet, no ako su bile i u parketu, a bacili ste krevet i kupili novi, doći će na novi krevet. Dezinsekcija je zapravo jedino rješenje. "