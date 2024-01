Bili su najbliži suradnici, partnerski vodili UEFA-u uz obećanje da će je očistiti od sumnjivih poslova, ali onda je ljubav pukla. Zvonimir Boban odlazi jer Aleksandar Čeferin pogubnom izmjenom statuta - želi četvrti mandat, odnosno vladati kao faraon.

Dobro znam da puno puta moramo prihvatiti logiku kompromisa, ali ako bih prihvatio ovako tešku i krivu odluku i okrenuo glavu, išao bih protiv načela i vrijednosti u koje duboko vjerujem – u pismu je poručio Boban.

Vijest o raskolu uzburkala je sportski svijet. Prozvani Čeferin nedostupan je javnosti, UEFA se oglasila tek kratkim priopćenjem u kojem Bobanu žele sve najbolje. Za bivšu zvijezdu Reala, Barcelone i reprezentacije, Bobanovo pismo i principijelnost nisu iznenađenje.

"On je sigurno jedan super pošten dečko koji je to pokazao i u FIFA-i i svugdje di je radio. Mi ga znamo još iz djetinjstva, ja ga znam od desete godine. Zvone jednostavno tako funkcionira", govori nam nogometna legenda Robert Prosinečki.

A koji je Bobanov sljedeći potez? Nagađa se o mogućem povratku u hrvatski nogomet, odnosno Dinamo. Neki mediji pišu da je već uspostavljen kontakt, no u Dinamu pred kamere ne žele. Predsjednica Uprave u telefonskom razgovoru za RTL demantira informaciju da je Boban već bio na sastanku u klubu. Dinamo je u krizi, rezultati su loši, no za vodstvo kluba povratak legendarnog kapetana nije tema.

Raskol i borba za prevlast oslabili su Dinamo i doveli do nikad lošijih rezultata. Proces demokratizacije može završiti samo čovjek s integritetom tj. Boban, smatra sportski novinar Juranović.

"Mislim da su sada svi preduvjeti ovdje da se to dogodi. I ako se neće to dogoditi danas, bojim se da se neće dogoditi nikad. Mislim da bi to za Dinamo bio jedan veliki iskorak prema naprijed", objašnjava novinar Jutarnjeg lista, Tomislav Juranović.

A hoće li ga Boban učiniti, o planovima svog prijatelja Prosinečki ne želi nagađati.

"Treba njega pitati želi li uopće ili hoće li raditi u hrvatskom nogometu. Kaj može raditi? Biti jedino u savezu ili Dinamu. Tako da sigurno da bi značilo jako puno. Njegovo iskustvo, njegov toliko godina rada na najvećim funkcijama FIFA-e i UEFA-e bi pomogao jako puno", zaključuje Prosinečki.

Svjetski mediji pišu da je Boban odbio i unosnu otpremninu od UEFA-e. I prije nego što se vratio u Hrvatsku, Uzburkao je i domaću i svjetsku javnost. Čeka se njegov sljedeći potez.