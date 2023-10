Što je s hrvatski državljanima u Gazi? Veleposlanik Bošnjak: 'S njima nemam izravnu komunikaciju'

Naša je reporterka Ana Mlinarić razgovarala s hrvatskim veleposlanikom u Egiptu Tomislavom Bošnjakom.

Imate li kontakt s obiteljima i jesu li stigli do graničnog prijelaza?

Mi nemamo izravnu komunikaciju. Imali smo posrednu komunikaciju s jednom grupom, ali dobili smo obavijesti i o drugima i pripremili smo sve dokumente i proslijedili relevantnim vlastima - izraelskim i egipatskim.

Koje su vaše posljednje informacije i hoće li se Rafah otvoriti?

Otvaranje je najavljeno nekoliko puta i svaki put je isto tako i otkazano. Mi smo spremni na otvorenje granice i za propuštanje te grupe ljude u kojoj se nadamo da će biti i svi naši državljani i to činimo s ostalim članicama Europske unije. Nastup je zajednički.

Je li njima izlazak iz zemlje odobren?

Nemamo to potvrđeno, međutim nije neodobreno. Nema nikakvog razloga za vjerovati da to nije odobreno jer je tu ispoštovana sva procedura.

Tko koći izlazak civila? Izrael, Egipat ili Hamas?

To je apsolutno teško zaključiti i o tome ne bi bilo dobro spekulirati. Hamas kontrolira s jedne strane, ali ima jedan dio koji apsolutno kontrolira i onda postoji problem da Hamas ne želi propuštati civile sa svojega područja, no to je jedna od tih situacija. Na samoj granici pak postoji dogovor izraelskih i egipatskih vlasti

Znate li što je ostalima i ima li smrtno stradalih?

Takvih podatak nismo imali, niti smo imali kakav podatak o ozlijeđenima.