Što kažu Riječani nakon sumnje na trovanje mineralnom vodom? 'Danas je u kafiću nitko nije naručio'

Riječki KBC zaprimio je osobu pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka nakon konzumacije napitka u kafiću u središtu Rijeke. Mladi pacijent je zadržan na bolničkom liječenju i njegovo je stanje stabilno. Oglasila se i Coca-Cola Hrvatska i potvrdila da je riječ o izoliranom slučaju povezanim s jednom bočicom vode s okusom. Sa slučajem je prije tri dana upoznata i policija, a vijest je potvrđena tek nakon što su se društvenim mrežama sinoć proširile poruke s upozorenjima građanima da ne piju određene sokove i pića. U tijeku je inspekcijski postupak Sanitarne inspekcije Državnog inspektorata. "Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima", poručili su iz Coca Cole. "U našem kafiću je danas nitko nije naručio. Prodajemo je", rekao je Robert Perožić, voditelj ugostiteljskog objekta u Rijeci. "To vam je situacija kao kad ste znali primati poruke, ako ne pošaljete 10 poruka ugasit će vam se profil, ja sam prvo mislio da je to recimo tako, ali vidim da su i od moje mame kolegice koje su doktorice počele slat, da je to nekakav problem, al evo treba samo izbjegavat i to je to, ali da je bombardirano i prepuno vidim, Instagram story, Facebook postovi, stvarno je prepuno toga, boom se napravio unutar 12 sati", rekao nam je Hrvoje Valić iz Rijeke. "Povremeno sam znala konzumirati, ali sad sigurno neću dok se situacija ne smiri ili dok bar ne budu dostupne neke druge informacije koje će ovo pobit trenutno", rekla je Dijana Gvero iz Rijeke.