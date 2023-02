Na najavu da će učitelje razredne nastave na satu tjelesnog odgoja zamijeniti kineziolozi, burno su reagirali učitelji. Ogorčeni su i pitaju se zašto odjednom više nisu dobri za ono što godinama rade i za što su educirani.

239 učenika ove riječke škole nema sportsku dvoranu niti mogućnost nadogradnje. Novim planom ministra su iznenađeni, jer o tome službeno nisu dobili ni slovo.

"Nije to prvi put da dobivamo informacije putem medija. Mi smo do sad bili zadovoljni nastavom tjelesne i zdravstvene kulture koju provode učiteljice razredne nastave jer se one za to i školuju, tako da bilo bi sad neprimjereno reći da one nisu bile dobre ili da nisu dobro radile svoj posao", priča Sonja Lefler, ravnateljica Osnovne škole Trsat Rijeka.

Bojana je učiteljica razredne nastave već 16 godina, za to je educirana, a vijest ju je uznemirila.

"Ne znam kako je to zamišljeno, ni zašto bi do toga trebalo doći kada smo evo do sada sve radili kako treba", kaže Bojana Gajski, učiteljica razredne nastave Osnovne škole Trsat Rijeka.

Ona učenike na tjelesni vodi u gradsku dvoranu blizu škole do koje pješače i po kiši i hladnoći. Uvijek na blok sat, jer bi u protivnom pola vremena otpalo na presvlačenje učenika i put od škole do Dvorane Mladosti i natrag.

"Kakvo objašnjenje će dati nama učiteljicama zašto mi ne bismo bile dovoljno dobre i dalje provoditi tjelesno zdravstvenu kulturu i što je to što će se sada promijeniti, što će to biti toliko drugačije", dodala je.

Ravnateljica se, kaže nam, nada da je ideja o zamjeni učitelja kineziolozima utemeljena na istraživanjima i stručnom mišljenju. Plan je zaposliti 1500 novih kineziologa u školama u četiri školske godine.

"Pitam se hoćemo li uopće imati kapaciteta odnosno hoće li fakultet moći izbaciti toliko stručnih ljudi, u Zagrebu možda da, ali mi u Rijeci recimo nemamo fakultet i to je već odmah jedan problem", priča Sonja.

Prvih 50 kineziologa trebalo bi početi raditi dogodine, ostali do jeseni 2027.-e dokad bi sve škole trebale prijeći na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu. Učitelji se pitaju se što će im biti s fondom sati.

"Ljuti i revoltirani jer ih nitko zapravo nije pitao za mišljenje, o osim opće poznate činjenice da nedostaje više od 1000 dvorana, osim tih prostornih nemogućnosti radi se to da se oni koji su se educirali za to se onemogućavaju u rađenju svog posla", rekla je Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja.

Tražit će hitan sastanak u ministarstvu - iz kojeg nije bilo komentara, tek poruka - plan predstavljaju idućih dana.