Štrajk je ušao u 36. dan i od sutra će biti najduži u hrvatskoj povijesti. Nema razvoda, registriranja tvrtki, prijenosa vlasništva, ročišta… Građani koje smo pitali podržavaju pravosudne službenike.

"Oni koji rade na takvim radnim mjestima su baš izloženi i velikim pritiscima. Nije to samo da sjede i tipkaju", kaže Alenka Novak iz Čakovec.

"400 eura povišice nije neki novac. Dobro, ima nas koji živimo s duplo manje, ali mi ne radimo takve poslove, njima je glava u torbi", smatra Dubravka Kurtović iz Zagreba.

"Ja radim 30 godina na sudu i ovo je prvi štrajk u opće povijesti pravosuđa, a da ljudi žive ispod minimalca", dodaje Mirko iz Zagreba.

Da će štrajk toliko trajati nisu se nadali ni oni sami.

"Mislili smo da će Vlada i sam ministar shvatiti kuda ide takva situacija, ide u svakako u lošem smjeru, pitanje je kome je to u interesu", kaže Jasminka Kirigin Bastalić, zapisničarka u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu Zagreb.

Rade samo hitne poslove pa se zaostaci gomilaju.

"Mislim da sigurno do Nove godine mi nećemo to uspjeti rješavati. Do sada prije štrajka smo redovne stvari rješavali u prekovremenim satima", poručuje Denis Opačak, voditelj posebne pisarnice za kaznene predmete.

Traže povećanje plaća od 400 eura, ali Ministarstvo pravosuđa im nudi Memorandum o razumijevanju s povišicama do 100 eura. Najavljuju da bi u potpunosti mogli blokirati sustav pa neće raditi ni hitne poslove.

"Izostanak sastanka i bilo kakvog komentara na naše prijedloge, odnosno protuponude izaziva u ljudima još veću povrijeđenost i revolt. Osjećaju se poniženima i stoga propituju i što ćemo dalje, žele obustaviti i ovaj dio hitnih postupaka koje sada provode", objašnjava Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Premijer misli da službenici neće ići toliko daleko.

"Ja ne vjerujem da će se to dogoditi. Dobili su sto eura veću plaću zato što su štrajkali, u srpnju su već isplaćene plaće za lipanj. Za nešto što se zove regres dobili su u srpnju 300 eura. Oni su teoretski u ovom mjesecu dobili onih 400 eura, povećati plaću za toliko pa to nije realno", kaže predsjednik Vlade, Andrej Plenković.

Postoji mogućnost da zbog štrajka i nerada sudova građani tuže državu za naknadu štete, a neki od njih mogli bi se obratiti i Ustavnom sudu - koji je danas bez komentara.

"Ustavni sud ne daje pravna mišljenja izvan ustavnosudskih postupaka, a svoje stavove iznosi isključivo u svojim odlukama, rješenjima i izvješćima", rekli su.

S Vrhovnog suda za RTL poručuju da do kraja tjedna neće ići s novim inicijativama i prijedlozima prema Vladi, ali ako do tad ne dođe do dogovora poduzet će adekvatne mjere radi rješavanja nastale situacije.