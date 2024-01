Dok je jednome sve lijepo i jedina mu je briga što ništa primamljivo na sajmu poljoprivrede ne smije probati, drugome nije do šale. S Veterinarskog fakulteta predsjednik države poručuje - Plenković sve želi anestezirati kao ovce.

"Totalna kontrola, to je ambicija od početka. Sada se to više ne može skrivati, to je pornografija. It's a child porn. Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj u kojem danas živimo. Napiknuo je krivog tipa, taj čovjek je patološki nelojalan. On će ga zavaljati prvom prilikom gledajući da gradi sebe kao što je uništio Sanadera, čovjeka koji ga je stvarao", rekao je Zoran Milanović.

Plenković se sprema otići, nastavlja Milanović, a Turudić će ostati onome tko pobijedi na izborima.

"To je čovjek koji je osudio Sanadera, pa je brate, ali u jednom od stranačkih obračuna kada je Sanader već izbačen kao politički biootpad na cestu, onda ga je trebalo umlatiti. To je napravio naš dečko Ture."

Na ovo danas HDZ-ovci šute. Oglasio se jedino Sanader. Ali Ante Sanader, politički tajnik HDZ-a, i u statusu poručio - predsjednik želi upravljati pravosuđem.

U statusu piše kako "partija i njezini ogranci na radikalnoj ljevici bi određivali koga se treba istraživati, hapsiti, tužiti i sudski kažnjavati, a koga ne treba."

Oporba s druge strane poručuje da je ovo Plenkovićev igrokaz u kojem će se glavni državni odvjetnik praviti da zbog korupcije progoni svoje bliske prijatelje.

Sandra Benčić ponovno upozorava na njegova prijateljstva koja nije ni skrivao "s prvooptuženima u najvećim slučajevima korupcije koje DORH i USKOK trenutno imaju".

Peđa Grbin tvrdi kako je namjera da se i europski postupci protiv korupcije uguše. Upozorava kako moramo voditi računa o tome da je glavni državni odvjetnik taj koji donosi odluku o sukobu nadležnosti između hrvatskog tužilaštva i ureda Europskog javnog tužitelja.

Dakle Turudić će, kaže Grbin, moći u svakoj situaciji odlučiti o nadležnosti i oduzeti predmet EU javnom tužitelju ako oni krenu predaleko.

Tvrdi da bi se tako cijela plejada slučajeva od Žalac do Tolušića vratila u ruke HDZ-ova čovjeka. Grmoje umiruje - nisam siguran da će ići tako daleko.

"Ako će Turudić to stvarno raditi onda mi ulazimo u neka drugo puno puno mračnija vremena", kaže.

U pravosuđu općenito nisu dobra vremena, nabacio je Milanović Plenkoviću i to što ne govori o sudbini Severinina sina.

"Devet godina to traje", govori Milanović, "taj dječak je već vjerojatno sijede dobio. Kakav je to sustav?"

Milanovićeve optužbe Turudić je, poručuje nam, saslušao i ne želi s njim polemizirati, ali u intervjuu za Večernji kaže da ga napad nije iznenadio jer je, kaže, pravnik u predsjedniku davno umro.