Strop pune čekaonice srušio se u Zavodu za javno zdravstvo, vijećnik s djetetom zapeo u vodenoj bujici...

Iza 7 sati ujutro, zadarske gradske ulice su se pretvorile u potoke i rijeke koje sustav odvodnje nije mogao odjednom upiti, pa su iz šahtova bujali vodoskoci. Ispod nadvožnjaka u Arbanasima zaglavilo je više automobila, kao i na nedavno rekonstruiranom križanju zaobilaznice na Bilom Brigu gdje su potopljena tri automobila.

U jednom je bio gradski vijećnik sa 7-godišnjom kćeri koju je izvlačio kroz hladnu vodu. Mate Lukić (HSP), vijećnik Gradskog vijeća Grada Zadra, prepričao nam je: "Upao sam u lokvu. Normalno, automobil je niži, auto se ugasio. Nakon toga kreće potop. Voda dolazi s lijeve i desne strane, pogađa direktno u auto, voda mi dolazi do samog prozora. Moram otvoriti vrata da izvučem dijete. Dijete doživjelo šok. Auto na automobili je šteta totalna."

Na Višnjiku je blatnjava bujica prodrla u zatvoreni prostor gradskog bazena i okolne poslovne prostore u kojima je stradao inventar. Karlo Vukić, voditelj Bazena ŠRC Višnjik, rekao nam je: "Prodrlo nam je u području recepcije, sad to rješavamo. Na sreću, blato i kiša s ulaza nisu se miješali s bazenskom vodom."

Zahvaljujući krovnim slivovima koji nisu izdržali, urušio se i strop u čekaonici u Zavodu za javno zdravstvo. Stela Klepac Erstić, v.d. ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Zadar, posvjedočila nam je: "Puknuo je žlijeb i ploče, jedan dio na krovu se srušio. Bilo je ljudi u čekaonici, oni su odmah izašli vani, ali omogućili smo nesmetan rad jer imamo drugi ulaz."

Od Višnjika prema Plovaniji odavno su u dvorištima podigli zidove da se zaštite od bujica, pa i zatvorili prolaz prema garažama, ali ni to nije pomoglo. Ivan Modrić iz Zadra posvjedočio je: "Saniramo sve da ne bi prodrlo opet u garažu, ali to je katastrofa. Tamo s Plovanije krene debela voda, to vam je užas, to je kao rijeka."

Iz Odvodnje poručuju da se sustav oborinske odvodnje održava, pa su i nakon 50 litara kiše u sat vremena imali samo 10 intervencija. Na zaobilaznici na Bilom Brigu, kažu, riječ je o neadekvatnim poklopcima slivnika. Grgo Peronja, direktor Odvodnje Zadar, rekao je: "Guste kišne rešetke s kvadratičnim rupama. Svugde po gradu su one ovalne rešetke sa širokim rupama. Istovremeno, preko puta je ulica koja dolazi s rijetko izgrađenog dijela Bilog Briga, s kojeg dolazi puno prašine, tucanika i svega čega i te su se rešetkice začepile."

Vijećnik Lukić (HSP), pak, tvrdi: "Cesta u kojoj sam zapeo u bujici, po mojim informacijama, nije prošla tehnički pregled"

Iz Hrvatskih cesta su nam potvrdili da Ulica Hrvatskog sabora još uvijek nema uporabnu dozvolu, te da postavljeni poklopci zadovoljavaju tehničke uvjete, a da vozači potopljenih automobila pravnim putem mogu potraživati naknadu štete.