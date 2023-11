Stručnjak za RTL razotkrio misterij vuka u predgrađu Splita te progovorio o pričama postoji li 'vukopas'...

U samom predgrađu Splita, mještani već dulje vrijeme viđaju vuka, a posljednji su ga put, tvrde, vidjeli jutros.

Najprije su se, još nepoznate životinje, spustile nadomak Zadru i Šibeniku, a sada su i u najvećem dalmatinskom gradu. RTL-ova reporterka Nikolina Radić krenula je u potragu za njima, a razgovarala je s Ivanom Cvitkovićem iz Lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije koji je komentirao snimke na kojima se vidi životinja. Odgovorio je na pitanje koje muči sve mještane - je li to vuk, pas ili ipak vukopas?

"Nakon što smo nekoliko puta pogledali snimke i videa koji su izašli, smatram da je, ipak, ovdje riječ o psu. Iako ne možemo sto posto potvrditi da to je pas ili je vuk, ipak nedostaje nekoliko glavnih obilježja da bismo rekli da je to vuk. Prvo - on uopće nema nikakav strah od ljudi. Više ste puta vidjeli da je snimljen u blizini naselja, vjerojatno traži hranu. Vrlo je teško da se radi o vuku jer se on boji čovjeka i neće se približavati. Potom, ima dosta bjelina, nedostaje mu karakteristična crna pruga na nogama i ima nešto zavinutiji rep", kaže Cvitković.

Objašnjava da se vjerojatno radi o psu jer postoji nekoliko pasmina koje izgledom jako podsjećaju na vuka, kao i u ovome slučaju. To su ovčarske pasmine koje se često mogu i križati.

Ipak, i tu postoji opasnost. "Dapače, to je itekako opasno jer svaki pas lutalica, posebno ovčarski, borbene, pasmine, itekako su opasne bez nadzora. U potrazi su za hranom, skloništem, to nije bezazleno. Mislim da bi se tu trebalo reagirati, uhvatiti ga, ukloniti i osigurati prostor", naglašava Cvitković.

Na pitanje što je o vukopsima, i postoje li oni zaista odgovorio je: "To je dokazano, istraživanjima, DNK analizama, da u Dalmaciji doista postoje križanci vukova i pasa, odnosno da su to vukovi koji imaju određen udio pasjih gena, a kada i kako je došlo do tih križanja, vrlo je teško reći jer se vuk i pas, zapravo, ne podnose. Vukovi redovito zakolju pse, a ne da ih pare. Ipak, ti vukopsi su prisutni. Teško je reći koliko ih srećemo jer ih je izgledom vrlo teško razlikovati. Nije svaki vuk isti. Unutar vrste ima dosta varijacija u boji", objašnjava.

Ipak, koliko je moguće da je životinja na snimkama koje su napravili mještani, možda vukopas?

"Mogla bi biti neka verzija, ali je ipak naše mišljenje da se radi o ovčarskom psu ili križancu", ističe Cvitković. Razloga za zabrinutost svakako ima, neovisno o tome je li u pitanju vuk ili vukopas.

