JURICA JURJEVIĆ Stručnjak za sigurnost o Bidenovom posjetu Kijevu: 'Ovo će podebljati CV kolegi iz američkog osiguranja'

Foto: Screenshot RTL Danas

Procijenjeno je da je sigurnije ići vlakom do Kijeva, no koliko je i to bilo sigurno. 'Rizik ne bi rekao, izazov sigurno je, ali sigurno postoje alternativni pravci izvlačenja jer gotovo sigurno je bio u pratnji helikoptera', objašnjava bivši šef osiguranja državnih dužnosnika