Stručnjakinja o opasnosti umjetne inteligencije: 'Ovo je prvi alat za varanje...'

I Hrvatska prati svjetske korake kad je u pitanju umjetna inteligencija. Razgovarali smo s Martinom Silov, izvršnom direktoricom Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju o funkcijama Chat GPT-a, koje poslove bi mogao zamijeniti i prepoznaju li Hrvati prednosti i opasnosti umjetne inteligencije.

"ChatGPT za sada ne pokazuje neke granice s obzirom na to da piše eseje rješava matematičke probleme, može biti financijski savjetnik vas i vaše obitelji isto tako ima zdravstvena rješenja. Ako vas nešto boli ponudit će rješenje. Ima i marketinški sadržaj, čini se da granice ne postoje", rekla je Martina.

Neki ga fakulteti zabranjuju, no ne može se sa sigurnošću reći koliku on opasnost predstavlja.

"Shvaćamo ozbiljnost, teško se učenicima i profesorima prilagoditi, naravno ovo je prvi alat za varanje. Ali zapravo ovo je nekakva faza prijelaza- kako su prije postojali testovi za plagijate tako će se koristiti i testovi za ovo. Sami naš sustav i učenja i školstva možemo preispitati na način da se možemo bazirati na kritičko razmišljanje kada čitamo što ChatGPT piše", objasnila je.

Možda će puno poslova nestajati, no isto tako nastajt će i novi.

"Ne vjerujem da će ljudi biti zamijenjeni umjetnom inteligencijom, samo ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija funkcionira na način da kakve podatke dajete, ona to generira. Ako stavite podatke koje imate, mislit ćete da ima svijest, no on samo generira sve što ste mu vi rekli", dodala je.

I Hrvatska ima primjera u korištenju umjetne inteligencije. Naprimjer, postaje lider u dijagnosticiranju ranih faza raka.

"Ima jako puno startup-ova, financijskih rješenja, Eduteka je recimo hrvatska aplikacija koja je najbolja u svijetu u rješavanju matematičkih problema zahvaljujući umjetnoj inteligenciji", rekla je Martina te nastavila:

"Kad pitate Bruxelles, svi će znati za Hrvatsku udrugu za inteligenciju, mi smo oformili jedno tijelo koje se zove Europski AI forum u kojem spajamo zakonodavce i startupe. Imamo preko 300 članova. Zapravo imamo dosta svijetlu budućnost sto se tiče AI-a".

Zbog razvoja svih mogućnosti koje ChatGPT nudi, neki su zabrinuti koje posljedice bi u budućnosti mogao donijeti.

"Zabrinutost je jasna ali moramo shvatiti ChatGPT kao alat. Alat koji nam daje neku strukturu i kostur na kojem dalje radimo. Treba koristiti samo kritičko razmišljanje. Mi trebamo biti oni koji će odlučiti što će biti nakon što ChatGPT generira sadržaj", zaključila je Martina.