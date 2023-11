SEZONA JOŠ U JEKU Studeni je, a kupači na dubrovačkim Banjama ne posustaju: 'Na prvu je hladno, ali kad uđete uživate'

Na jugu je Hrvatske, i to u studenom, ljeto. Ne samo da more zove na kupanje, već su i dubrovačke ulice pune turista. Grad je ove godine proglašen i 'Turističkom destinacijom godine' te osvojio nagradu 'Šampion hrvatskog turizma', a to potvrđuju i ovogodišnji rezultati postsezone. Kruzeri će u dubrovačku luku pristizati sve do sredine prosinca. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Marije Pajić Bačić