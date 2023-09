Sva lica Elona Muska: Za jedne genijalac, za druge razmažen. Ili je on samo - impulzivni egomanijak?

Objavljena je biografija Elona Muska, a kako bi dobio što bolji uvid u njegov karakter, autor knjige ga je pratio u stupu dvije godine.

Walter Isaacson je i autor bestselera biografije o Steve Jobsu. Na trenutke Muska opisuje kao impulzivnog, ratobornog i autodestruktivnog. No, Musk je trenutno fokusiran i strastven oko onoga što mu je itekako važno, a to je budućnost i regulacija umjetne inteligencije.

Zato je s ostalim tehnhološkim milijarderima došao na američki Kapitol. Bok uz bok, sa Markom Zuckerbergom, Bill Gatesom i ostalima, Musk je senatorima predstavio svoj plan. A sve je objasnio prilično neobično.

"Jeste li im rekli kako je umjetna inteligencija mač sa dvije oštrice? Jesam. Što ste mislili pod tim? Pa to je metafora, ako imaš mač s dvije oštrice, jedna strana te može uhvatiti, iako istovremeno pokušavaš nekoga uhvatiti s drugom stranom", odgovorio je.

U novoj knjizi se puno piše i o njegovu privatnom životu. U dobrim je odnosima s bivšom djevojkom, glumicom Amber Heard, koja se često oblačila u likove iz videoigrica jer ju je Musk tako zamolio.

Ima desetoro djece, većina ih ima neobična imena, detalje privatnog života rijetko otkriva.

"Ako ne budemo imali dovoljno djece, umrijeti ćemo cmizdreći u pelenama za odrasle. To bi bilo depresivno. Pravite više beba! Barem napravite dovoljno djece da održite populaciju", poručio je.

Dok je bio dijete, maltretirali su ga djeca iz razreda, priznao je da ima Aspergerov sindrom, stanje poremećaja iz autističnog spektra. Iznimno je povezan s majkom Maye Musk, koja je bila poznati model.

Njegovi poslovni potezi su ti koji su svijet ostavili bez daha, u šali je priznao da ujutro radi na Space X-u, popodne na automobilima Tesla, a navečer se bavi novom akvizicijom, donedavno Twitterom, danas X-om.

Za Elona Muska znaju svi i svi o njemu imaju mišljenje. Za jedne vizionar, genijalac, inovator kojeg svijet još nije vidio.

"Koja je svrha poslat automobil u svemir? Koja je svrha? Očito, to je čista zabava", znao je reći.

No za druge je razmaženi bogataš koji milijarde troši na hirove.

"Mislim da je uspio prevariti svijet da je neki genijalac, a zapravo je sve to klimavo ima od starog dosta para", kaže Ivan iz Zagreba.

"Znam da je kupio Twitter, znam da želi ići na Mars ili gdje već želi otići", poručila je Karla.

Kako to već i biva, kontroverze ga prate na svakom koraku. Ukrajincima se zamjerio jer im nije htio dati svoje satelite u ratu s Rusijom, a predsjednik Vladimir Putin ga hvali.

"Bez sumnje on je izvanredna osoba. To mu se mora se priznati. Mislim da cijeli svijet to priznaje. On je aktivan, talentiran poslovni čovjek", poruka je ruskog predsjednika.

Poslovnjak koji je radio sve - od tehnologije stimulacije moždane aktivnosti do gradnje tunela kako bi izbjegao gužve u Los Angelesu. Želi spasiti planet, jedva čeka otputovati na Mars - sve su to lica istog čovjeka, Elona Muska.