Na Gradni u Samoboru održana je humanitarna utrka dječjih brodića.

Organizirali su je Udruga Djeca za bolji svijet zajedno s Udrugom za sindrom Down Zagreb, a cilj je uključivanje djece s Down sindromom aktivno u društvo.

"Ovo je jedan vrlo lijepi događaj koji je jako upriličio ovu jednu nedjelju i baš smo jako sretni što tako nešto ima u Samoboru", kaže Alen Habulin iz Samobora.

Djeca, osim pripreme brodića, sudjeluju i u natjecanju. Time se skreće pažnja da su oni ravnopravni i kreativni.

"Dolazi do direktnog kontakta djece redovne populacije i djece s teškoćama, jer oni svi će jednog dana negdje njih susretati i to je jako bitno. Reći će a da mi smo imali akciju za njih, i stvarno su ovakve akcije potrebne da bi se družili s njima", objašnjava predsjednica Udruge za sindrom Down Zagreb, Natalija Belošević.

U utrci sudjeluju ekipe po osmero djece koja puštaju brodiće, a pobjednik je onaj čiji brodić prvi stigne do cilja, koji je od starta udaljen 80 metara nizvodno.

Kotizacija je dobrovoljna, a prikupljeni novac organizatori svake godine doniraju Udruzi za sindrom Down Zagreb.

