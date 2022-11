Sve češće nestašice u našim ljekarnama! Ovih lijekova najviše nedostaje...

Nakon Njemačke i Švicarska - sve češće su nestašice pojedinih lijekova u našim ljekarnama. Uz to - do onih najskupljih koji su i sada bili jedva dostupni Hrvati će dolaziti još i teže. Rasprava o novom pravilniku o listi lijekova traje još dva dana, a udruge pacijenata su na nogama. Ako prođe, kažu, to je korak unatrag za Hrvatsku. Drugim riječima - lijek bismo dobili tek nakon što ga na listu stavi deset europskih zemalja.

I Hrvatska vodi svoju bitku s nestašicom lijekova.

"Prije svega imamo problema s lijekovima za djecu, dječjim antibioticima. Sa sirupima protiv temperature i s čepićima. Nikako da se opskrba ustabili. U zadnje vrijeme nedostaje lijekova za tlak, antidepresiva i antiepileptika", tvrdi Mario Vrebčević, magistar farmacije.

I U Hrvatskoj se posluje u izvanrednim okolnostima. Skočili su troškovi transporta za 160 posto, sirovine za 120 posto i energije za 330 posto.

"Ono sto se u cijelom svijetu, a posebno u Europi događa je neusklađenost troškova i proizvodnje i cijene lijekova u zemljama kao u RH - vrlo stroga regulacija, većina država je započela razgovore sa svojim proizvođačima, a to i hrvatski proizvođači očekuju od svoje Vlade", objašnjava Milka Kosanović, direktorica Udruge proizvođača lijekova.

S jedne strane nestašica, a s druge Izmjena Pravilnika za stavljanje lijekova na listu. Udruge pacijenata imale su sastanak - kažu ovo je korak unatrag.

"Znači ako prihvati deset zemalja, odmah je dobro, ali ovdje s druge strane nema ni automatizma da će to prihvatiti Hrvatska. Ne trebamo administrativna ograničenja ni automatizme. Trebamo stručnjake da odluče što je za pacijente potrebno i kada je to potrebno", kazala je Ljiljana Vukota, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU.

Kad lijek odobri Europska agencija za lijekove u prosjeku prođe 479 dana da lijek bude dostupan u Hrvatskoj. Od 160 odobrenih inovativnih lijekova zemlje EU-a u prosjeku na svojim listama imaju 74 lijeka, a Hrvatska 35. Po tome je četvrta najgora u Europi.

"Sve politike koje se regulatorni u području zdravstva moraju podržavati životno važne terapije pacijentima - sto bi značilo da za stol trebaju sjesti svi zainteresirani dionici i ako je potreban novi propis - onda neka bude novi propis koji će zadovoljiti sve potrebe", izjavila je Kosanović.

Hoće li izmjene Pravilnika utjecati na dostupnost i opskrbu lijekovima pitali smo Ministarstvo zdravstva, odgovorili su iz HZZO-a: "Predviđenim izmjenama pravilnika kojeg je Ministarstvo zdravstva stavilo na savjetovanje očekuje se brže uvrštavanje novih i pametnih lijekova kao i kvalitetniji ishodi liječenja naših osiguranih osoba".

Javna rasprava traje još dva dana. Udruge pacijenata traže povlačenje iz javne rasprave, osnivanje radne skupine i sastanak s ministrom zdravstva.