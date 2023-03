TELEVIZIJSKI SPEKTAKL Sve je spremno za omiljeni TV misterij Masked Singer, bili smo na generalnoj probi!

Odlična je jednadžba i glazba plus maske, a sve je spremno za pravi televizijski spektakl koji nas čeka sutra - uživo na RTL-u! Omiljeni TV misterij - Masked Singer ove godine priprema puno iznenađenja. Od novih maski, voditelja do detektiva i sve to u impozantnom studiju. Na generalnoj probi bila je i Maja Oštro Flis