Sve je više Amerikanaca na Jadranu. Oduševljeni su hranom: Vole buzare, rižote, a kad vide grill - polude!

Doošao je na Kvarner iz najnaseljenije američke države Kalifornije. David Silva iz SAD-a prije 15 godina bio je u Zagrebu, a sada je stigao na more s obitelji.

"Osoblje je divno, počevši od djelatnika koji čiste preko ovih na recepciji do blagovaonice. Toliko su ljubazni i gostoljubivi da me to motivira da se vratim u Rijeku i Hrvatsku", rekao je Silva.

U riječkom hotelu, koji je dio svjetskog luksuznog lanca, stalno raste broj američkih gostiju.

"Oni traže jaču povezanost s lokalnom zajednicom, autohtonom hranom i ugostiteljskom ponudom. Stvarno su zainteresirani za odmorišnu regiju", pojasnio je Antonino Silvestro, komercijalni direktor hotela u Rijeci.

Od početka godine Hrvatsku je posjetilo 420 tisuća američkih gostiju koji su ostvarili 1,2 milijuna noćenja što je rast od 35 posto, a hrana ih oduševljava.

"Naginju najviše buzarama, nekakvim rižotima, ali kad vide grill, kažu dajte molim vas nešto s grilla što god. Samo da to isprobaju, čude se kako mi u tako malom prostoru možemo izvesti tako dobra jela", kazao je vlasnik restorana u Opatiji Stjepan Dunatov.

Jedna obitelj kušala je tanke pizze, napoletane iz krušne peći.

"Imali smo pizzu s pršutom i tartufima i to nam se jako svidjelo. Bilo je odlično, puno tartufa čiji miris nam se sviđa i da, okus", ispričala je Susan iz SAD-a.

Vodeća hrvatska agencija za krstarenja s flotom od 50 brodova na sedmodnevni odmor Amerikance vodi već od travnja.

"Traže najvišu kategoriju naših brodova, to je delux superior kategorija. To su mali luksuzni kruzeri, za manje grupe, 36 gostiju na brodu s izrazito visokom razinom kvalitete usluge", pojasnila je Sanja Nekić Laginja, voditeljica krstarenja u putničkoj agenciji u Opatiji.

Prije krstarenja, Amerikancima nude desetodnevnu kopnenu turu.

"Počinju u Zagrebu, posjećuju Opatiju, Istru, Plitvička jezera, Šibenik, Zadar, Split pa sve do Dubrovnika gdje se onda vrlo lako mogu ukrcati na neko od naših krstarenja", rekla je Olivera Lesinger, voditeljica kopnenog turizma za američko tržište u putničkoj agenciji.

Hrvatsku sve više otkrivaju!

"Divljenje arhitekturi, austro-ugarskom naslijeđu, ono što oni nemaju, ali uvijek se vraćamo na dobru hranu, dobro vino i jedan lifestyle koji u Americi ne postoji. Dakle, to je jedan naš mediteranski, lokalni, mogu reći kvarnerski način života", osvrnula se Renata Vincek, voditeljica projekata Turističke zajednice Kvarnera.

I Hrvatska ima nešto što Amerika nema, treba im samo baciti dobar mamac.

