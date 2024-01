Broj "deep fake" videa i fotografija posljednjih je godina u porastu. Upravo o tome reporterka RTL-a Danas Ida Hamer razgovarala je s Alenom Delićem, zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Tko su najčešće mete "deep fake" fotografija i videa?

"Imamo jedan segment koji zapravo konstantno gledamo na društvenim mrežama. Nije riječ ni o kome poznatom, već uobičajenim fotografijama i videima, ali postoji i drugi koji uključuje politiku i ljude koji djeluju politički"

Koje su sve još opasnosti ovakvih fotografija i videa koji zapravo nisu realni?

"Definitivno imamo dvije kategorije. Jedna je ovo što nas recimo, potencijalno zabavlja ili zabavlja određeni dio ljudi. U ovom konkretnom slučaju mi govorimo o desecima milijuna ljudi koji su se ovime zabavljali, a i imamo onaj drugi segment koji zapravo više utječe na društvena zbivanja na politiku. Imamo i ono što može zapravo djelovati na određene demokratske procese, tako da bih te dvije kategorije zapravo nazvao bezopasne i zabavne i one koji su nam puno opasniji, a i mogle bi zapravo utjecati i na države i na nas kao društvo."

Kako se širenje "deep fake" fotografija može spriječiti?

"To je onaj zapravo najveći izazov koji mi u tome imamo. Prije svega, prva linija obrane su pojedinci. Svi mi koji djelujemo u ovom društvu, svi mi koji koristimo takve društvene mreže bismo zapravo trebali imati određenu ulogu i određenu odgovornost. Druga razina je djelovanje država što je zapravo možda malo teško, jer oni su zapravo tu kao netko tko će zapravo dati određenu podlogu zakonsku. I onda imamo sve one pojedince koji sudjeluju, odnosno kompanije, koje sudjeluju kao najveće da ih stavimo pod isti nazivnik društvene mreže koji i po nekakvim novim zakonima, posebno one zakone koje guraju u Europskoj uniji, imaju odgovornost za takve sadržaje."

Hoće li u budućnosti biti sve teže raspoznati stvarne fotografije i video od onih lažnih napravljenih putem umjetne inteligencije?

"Pa ja bih sad već rekao da je zapravo običnom ljudskom oku u ubrzanom djelovanju ubrzanom načinu čitanje informacija zapravo gotovo nemoguće za određene fotografije određena videa, određen zvuk, prepoznati što je lažno, a što nije."

Gdje je onda granica? Mogu li stvari izmaknuti kontroli?

"Pa granica je u ljudskoj mašti, u njihovoj kreativnosti. Bojim se da ovdje kreativnost ne ide u dobrom smjeru. Mislim da mi još uvijek nismo vidjeli što nam to sve donosi. Mislim da smo sada negdje u nekakvom stadiju da prepoznajemo određene probleme i izazove. Glavni problem za sve nas kao društvo je što ne znamo kako se na vrijeme nositi s takvim izazovima i uvijek nekako kaskamo. I sa zakonima i s automatiziranim rješenjima i s odgovornostima na društvenim mrežama i s edukacijom pojedinaca - mi uvijek nekako zaostajemo, a znamo da nam dolaze neka lošija vremena."