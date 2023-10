Sve više muškaraca ima poremećaj hranjena. Tomislav: 'Jeo sam na dan koliko neki pojedu tjedno'

Tomislav Zrinšćak iz Zaboka sada ima 120 kilograma i poremećaj hranjenja - kompulzivno prejedanje. Dok nam pokazuje fotografije, kaže da je nekad imao 180 kilograma i ta faza je bila za njega najteža.

"Strašno! Količine hrane koju sam ja jeo jednu večer, neki ljudi pojedu kroz cijeli tjedan. To su nevjerojatno količine hrane. Po dva bureka, pet šnicli, pola kruha, pa i cijeli kruh sam znao pojesti. Ja uopće nisam shvaćao što radim zapravo", zaključuje Tomislav.

Točan broj Hrvata s poremećajem hranjenja se ne zna, no pretpostavlja se da ih je najmanje 40 000. Od toga je svaki četvrti muškarac, ostalo su žene.

Specijalistica za poremećaje hranjenja i nutricionistkinja Maja Žanko pojašnjava da muškarci rjeđe traže pomoć. "Možda je tu i nekakva stigma općenito mentalnog zdravlja. Znamo da stigma postoji. Žene će se više ohrabriti i potražiti pomoć, ali muškarci ne. Mislim da to ima veze s onim muškarac je jak i ne smije pokazivati osjećaje", smatra Žanko.

Već devet godina Dnevna bolnica Klinike za psihijatriju Sveti Ivan posvećena je liječenju poremećaja hranjenja. U grupama od 15-ak ljudi prije bi bio samo jedan muškarac, sada su trojica.

Žanko kaže da ima i drugih slučajeva – i to anoreksije.

"Ima muškaraca te dječaka koji boluju od anoreksije, međutim moram reći da tu vrlo rijetko vidimo dječake odnosno muškarce koji traže pomoć", objašnjava.

Osobe koje pate od kompulzivnog prejedanja često imaju višak kilograma, ali to nije pravilo. S njima u dnevnoj bolnici radi cijeli tim ljudi. Jedan od zadataka je osvijestiti da je kretanje normalno.

Slavica Ravnjak je fizioterapeutkinja i suradnica u Dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane i govori nam o intuitivnom kretanju.

"Ideja našeg rada je da im nekako osvijestimo povezanost iz jedne krajnosti koja ide u pretjerano vježbanje u drugu. Primjerice strogo vježbaju svaki dan toliko i toliko puta, zatim ponavljaju i ponavljaju, pa sve do toga da odustanu. To odustajanje dovodi do zdravstvenih problema", ističe.

Kroz sve je prošao i Tomislav. Od toga da su se kilogrami vraćali do pretjeranog vježbanja. Na samom kraju nam govori kako se u jednom trenutku preplašio za vlastito zdravlje.

"Imao sam problema s koljenom i onda sam išao na neki ultrazvuk i tamo sam dobio COVID. I koliko mi je god bilo teško, pomoglo mi je da se suočavam i preispitujem dok sam bio zatvoren u kući. Onda sam počeo i krenuo s nekim svojim sistemom prehrane i počeo sam jako vježbati, kompulzivno vježbati – možda čak i previše", priznaje.

Upravo ovo je primjer na koji upozoravaju stručnjaci. Savjetuju da je potrebno pronaći sredinu i ohrabruju sve koji imaju poremećaj prehrane da potraže pomoć - jer i muškarci imaju problem.